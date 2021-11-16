Пострадавшие от ЧС заемщики смогут получить право на кредитные каникулы

Москва, 16 ноября. Заемщики, пострадавшие от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, могут получить право на временное сокращение или приостановку платежей по ссудам без ухудшения кредитной истории.

Соответствующий законопроект поддержал экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг при Центробанке РФ. Он был представлен совету депутатом Госдумы Натальей Костенко. Эффективность возможных кредитных каникул для пострадавших от ЧС оценит Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

Летом 2021 года многие жители Сочи и Крыма лишились единственного жилья и имущества из-за наводнения. Они оказались вынуждены направить все свои средства на покупку предметов первой необходимости в ущерб платежам по имеющимся кредитам, напомнили в ЦБ.

Россияне в сентябре открыли 1,1 млн новых кредитных карт на общую сумму 82 млрд рублей. Об этом ранее сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».