Создатели «Игры в кальмара» показали в сериале картину художницы из Ижевска

Ижевск, 16 ноября. Иллюстратор из Ижевска Елена Баренбаум обнаружила свою картину «Зайцы» в одном из эпизодов хита стриминговой площадки Netflix «Игра в кальмара».

По словам Баренбаум, про картину ей сообщили знакомые, смотревшие южнокорейский сериал. У художницы нет претензий к создателям шоу. Постеров с «Зайцами» было много и они хорошо продавались в России, добавила она. Теоретически картина могла оказаться где угодно, пишет «Российская газета».

Мировая премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября на онлайн-платформе. Телешоу тут же стало популярным в разных странах, в том числе в США и России. Режиссер и сценарист Хван Дон-хек уже анонсировал подготовку второго сезона. По его словам, на долю главного героя Сон Ги Хуна выпадут новые испытания.

Ранее блогер Вадим Манукян сравнил популярность «Игры в кальмара» с композицией южнокорейского исполнителя PSY Gangnam style. Пик славы этого артиста прошел, аналогичная судьба ждет и проект Хван Дон-хека, подытожил он.