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Член-корреспондент РАН Петрукович объяснил, какие метеориты могут разрушить Землю
Наука
Член-корреспондент РАН Петрукович объяснил, какие метеориты могут разрушить Землю
pixabay.com

Москва, 16 ноября. Ежегодно на Землю падает множество метеоритов, которые не представляют особой опасности. Однако существуют небесные тела, которые могут разрушить планету, рассказал член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Ученым известно о многих приближающихся к Земле объектах, как достаточно больших, так и имеющих малый размер. Нанести разрушения голубой планете могут космические тела типа Тунгусского метеорита. Обычно их размеры достигают километра, объяснил Петрукович в комментарии URA.RU.

«Крупные небесные тела, такие как Тунгусский метеорит, падают на Землю раз в сотни лет и вызывают разрушение», — отметил эксперт.

Катастрофическое воздействие небесных объектов на Землю осуществляется примерно раз в миллион лет. Небольшие метеориты обычно падают в океан. Они попадают в атмосферу голубой планеты ежегодно, добавил ученый.

Накануне Центр управления полетами дал российским космонавтам указание перейти в корабль «Союз». Причиной тому стала угроза космического мусора.

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земля метеорит разрушение
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