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Помощник лидера Белоруссии Караев: Минск готов разместить мигрантов в логистическом центре

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 19:35
Политика
Помощник лидера Белоруссии Караев: Минск готов разместить мигрантов в логистическом центре
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Минск, 16 ноября. Логистический центр находится примерно в 1,5 км от границы с Польшей. Минск готов разместить там всех мигрантов, сообщил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.

Самым близким к логистическому центру КПП является «Брузги». По словам Караева, пожелания мигрантов по их дальнейшей судьбе будут фиксироваться. Ожидается, что в центр прибудут врачи для измерения температуры. Люди с повышенной будут помещены в отдельное место, уточнил помощник президента.

«Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса», — подчеркнул Караев.

Ранее стало известно, что беженцы отошли от польско-белорусской границы. Они пытались попасть на территорию центральноевропейского государства, однако прорваться через линию пересечения им не удалось.

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