Помощник лидера Белоруссии Караев: Минск готов разместить мигрантов в логистическом центре

Минск, 16 ноября. Логистический центр находится примерно в 1,5 км от границы с Польшей. Минск готов разместить там всех мигрантов, сообщил помощник президента Белоруссии по Гродненской области Юрий Караев.

Самым близким к логистическому центру КПП является «Брузги». По словам Караева, пожелания мигрантов по их дальнейшей судьбе будут фиксироваться. Ожидается, что в центр прибудут врачи для измерения температуры. Люди с повышенной будут помещены в отдельное место, уточнил помощник президента.

«Мигранты смогут находиться в центре до решения вопроса», — подчеркнул Караев.

Ранее стало известно, что беженцы отошли от польско-белорусской границы. Они пытались попасть на территорию центральноевропейского государства, однако прорваться через линию пересечения им не удалось.