Экс-глава СНБО Украины Турчинов заявил о появлении «белорусского фронта» на границе

Киев, 16 ноября. Белоруссия рискует превратиться в якобы «плацдарм для наступления» ВС РФ на Украину. Пессимистичным прогнозом поделился экс-глава СНБО Украины Александр Турчинов.

Ситуация на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом остается напряженной. В Киеве отметили, что в случае наплыва беженцев на Украину безопасность страны будут обеспечивать дополнительные 8,5 тысячи военнослужащих, развернутых на границе. Бывший глава совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов также прокомментировал ситуацию. Политик уверен, что белорусские власти намерено пошли на разжигание кризиса, и происходящее технически является «поглощением Белоруссии Россией». Под этим Турчинов подразумевал недавно заключенное между странами соглашение о Союзном государстве.

«Россия теперь может использовать территорию Белоруссии, как плацдарм для наступления на нашу страну, поэтому Украина уже имеет не только русский фронт, но и белорусский», — написал Турчинов.

Тем временем президент РФ Владимир Путин назвал «алармистскими» заявления об активности ВС РФ у границ Украины. Путин подчеркнул, что Москва никогда не являлась участницей внутриукраинского конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия никому не угрожает.

Песков также заявил, что Россия готова поспособствовать со своей стороны разрешению миграционного кризиса у польской границы, Москва может выступить в роли переговорщика.