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Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
Общество
Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
pixabay.com

Таллин, 16 ноября. Пристрастия в алкогольных напитках могут многое рассказать о характере человека, считает психолог Алиса Метелина.

Эстонское издание Postimees опубликовало материал, где Метелина раскрыла основные черты по предпочтению спиртного напитка. Также имеет значение, выбирает человек один вид алкоголя или каждый раз экспериментирует. Верность одному напитку свидетельствует о неком консерватизме, а склонность к перемене говорит о ветрености или любознательности.

Шампанское. Этот напиток предпочитают женщины-кокетки, женщины-праздник, они знают себе цену. Эти дамы умеют привлекать внимание и вызывать всеобщее восхищение.

Среди мужчин игристый напиток предпочитают сердцееды и «казановы». Кровь в их жилах бурлит и играет, они не прочь оказаться в центре внимания, заражая позитивом всех вокруг.

Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Водка. Это напиток для людей, которые остро чувствуют ложь и несправедливость, часто предпринимают попытки ее восстановить. Вторая категория любителей прозрачной жидкости — романтики.

«Это безбашенные романтики, готовые умереть за идею или за прекрасную женщину», — заявила Метелина.

Виски. В переводе означает «живая вода», его выбирают женщины с мужским складом характера. Мужчины, предпочитающие этот шотландский напиток, таким образом подчеркивают свою мужественность. Его психотип — викинг и альфа-самец, зачастую это обманчивое впечатление.

Пиво. Любительницы пива — это «рубаха-парень», на них можно положиться, они становятся своими в любой компании. Мужчины, предпочитающие пенный напиток, мечтают о спокойной жизни. Часто их главной целью является диван и вкусная закуска.

Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
pixabay.com /

Красное вино. Это напиток эстетов и гурманов, и не только в еде. У них развито чувство собственного достоинства и прекрасный вкус. Часто они достаточно скрытны и предпочитают не демонстрировать эмоции. Белое вино выбирают прагматики с холодным расчетом.

Коньяк. Он олицетворяет богатство и социальный успех. Любители коньяка — короли, они амбициозны и умеют достигать целей, сметая все на своем пути.

Ежедневное употребление вина или пива положительно сказывается на здоровье пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из австралийского Университета Монаша. Специалисты провели исследование с участием 18 тыс. людей старше 70 лет.

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