Киев, 16 ноября. Украина считается одним из крупнейших государств в мире по запасам угля.

Несмотря на это страна оказалась в парадоксальной ситуации, когда твердого топлива Незалежной не хватает даже для собственных минимальных нужд.

Причиной сложившейся ситуации в первую очередь стало то, что в последние годы Киев совершенно не вкладывался в развитие угольной промышленности. Более того, совсем скоро Украина рискует и вовсе остаться без твердого топлива. Причем на этот шаг власти Незалежной идут вполне осознанно.

Как рассказал украинский политический эксперт Владимир Кацман, на прошедшей недавно в Шотландии международной конференции по климату Киев подписал соглашение, в котором обещал в самые ближайшие годы полностью отказаться от добычи угля. Власти Украины таким образом пытались в очередной раз заслужить лояльность своих западных «партнеров». Однако, как подчеркивает аналитик, в итоге Незалежная лишь обманула сама себя.

«Мы же подписали обязательство закрыть свои шахты. Мы подписали обязательство декарбонизировать энергетику. То есть, имея третьи, а может, и вторые запасы угля в мире, мы не сможем этот уголь добывать», — заявил Кацман в эфире телеканала UKRLive.

В то же время, как отмечает политический аналитик, ведущие страны мира просто отказались подписывать это бессмысленное и вредное для себя обязательство. Более того, даже те государства, которые формально согласились прекратить добычу угля, оставили себе лазейку, чтобы в случае необходимости все же получать твердое топливо. И только Украина, практически не глядя, согласилась на убийственные для себя условия.

«Мы даже не успели заметить, бросившись вперед батьки в пекло, что ни Китай, ни Соединенные Штаты, ни Россия это соглашение не подписали. Более того, Германия и ряд европейских государств внесли коррективы и исправили отказ от угля на поиски замены для угольных энергоносителей. То есть мы оказались здесь простофилями гораздо большими, чем все остальные», — уверен политический аналитик Владимир Кацман.

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