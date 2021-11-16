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Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
Экономика
Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
flickr.com  /  Dave McLear

Киев, 16 ноября. Украина считается одним из крупнейших государств в мире по запасам угля.

Несмотря на это страна оказалась в парадоксальной ситуации, когда твердого топлива Незалежной не хватает даже для собственных минимальных нужд.

Причиной сложившейся ситуации в первую очередь стало то, что в последние годы Киев совершенно не вкладывался в развитие угольной промышленности. Более того, совсем скоро Украина рискует и вовсе остаться без твердого топлива. Причем на этот шаг власти Незалежной идут вполне осознанно.

Как рассказал украинский политический эксперт Владимир Кацман, на прошедшей недавно в Шотландии международной конференции по климату Киев подписал соглашение, в котором обещал в самые ближайшие годы полностью отказаться от добычи угля. Власти Украины таким образом пытались в очередной раз заслужить лояльность своих западных «партнеров». Однако, как подчеркивает аналитик, в итоге Незалежная лишь обманула сама себя.

Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени

«Мы же подписали обязательство закрыть свои шахты. Мы подписали обязательство декарбонизировать энергетику. То есть, имея третьи, а может, и вторые запасы угля в мире, мы не сможем этот уголь добывать», — заявил Кацман в эфире телеканала UKRLive.

В то же время, как отмечает политический аналитик, ведущие страны мира просто отказались подписывать это бессмысленное и вредное для себя обязательство. Более того, даже те государства, которые формально согласились прекратить добычу угля, оставили себе лазейку, чтобы в случае необходимости все же получать твердое топливо. И только Украина, практически не глядя, согласилась на убийственные для себя условия.

«Мы даже не успели заметить, бросившись вперед батьки в пекло, что ни Китай, ни Соединенные Штаты, ни Россия это соглашение не подписали. Более того, Германия и ряд европейских государств внесли коррективы и исправили отказ от угля на поиски замены для угольных энергоносителей. То есть мы оказались здесь простофилями гораздо большими, чем все остальные», — уверен политический аналитик Владимир Кацман.

Ранее культуролог Дмитрий Бураго на ярком примере подтвердил гибель государственности Украины.

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украина запад уголь
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