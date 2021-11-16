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Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
Политика
Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 ноября. Украинцы начали понимать, что все обещания про вступление в ЕС и НАТО, а также помощь Европы и США — просто обман.

Депутат ВРУ VII – VIII созывов, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев во время ток-шоу «Пятница. Вечер» напомнил, что на Украине раньше говорили, что не будут достроены «Северный поток — 2» и Керченский мост. Однако все это — в интересах Европы, поэтому надеяться на то, что их не построят, было наивно.

Глупо представить, что лидер сильного и независимого государства живет интересами не своего народа, а заботится о благе третьей или четвертой страны. У любого государства свои проблемы. Любой президент в первую очередь думает о своей стране, а проблемы других государств использует для решения своей внутренней повестки. Очевидно, что в случае с этим строительством Украину в очередной раз использовали Европейский союз и США. В этом нет ничего удивительного. На это нет смысла обижаться и считать это предательством. Нельзя это считать поражением Украины — выиграть не было ни одного шанса.

Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
ФБА «Экономика сегодня» /

Аналитики понимали это и раньше, но открыто говорить об этом на Украине было опасно. К власти после госпереворота пришли определенные люди и для легитимизации своего правления приняли европейскую повестку. Они были вынуждены действовать в интересах США и ЕС, чтобы те признали Турчинова, потом Порошенко. У этих стран «ключи от демократии»: они могут сказать, где мирный протест, а где противоправные действия. В обмен на признание на геополитической арене, в стране произошла демократическая революция, Украина жила интересами США и согласилась стать инструментом в ее руках, спровоцировав и развязав конфликт на своей территории.

Украина из-за всего этого только проиграла. Несмотря на финансовые потери из-за антироссийских санкций, Европа от проблем на Украине выиграла. Украинцы от безысходности поехали работать в Европу. Теперь они поднимают экономическую мощь стран ЕС. Благодаря им там растет ВВП.

Европе было изначально выгодно строительство «Северного потока — 2». ЕС нужна была страховка от Украины, которую там считают ненадежным транзитером. Во-первых, все трубы старые, во-вторых, в стране война, газотранспортная система может быть повреждена и Европа останется без газа. Естественно, ЕС не нужны проблемы, так что в «Северном потоке — 2» европейцы всегда были заинтересованы, как бы ни хотели верить в другое украинские политики.

Порошенко разменял свою родину на возможность править. У Зеленского был шанс не играть по тем нотам, которые ему достались в наследство. Он мог бы поехать в Донбасс, потом в Россию, восстановить экономические связи, а потом уже разговаривать со всем миром. Чем Украина слабее, тем ее голос тише. Никто не будет считаться с вымирающей нацией и слабым государством. Украина живет в кредит, ее внешний долг все время растет. Подачки Запада — это унижение. Украина превратилась в попрошайку. Власти страны делают все, чтобы от Незалежной отвернулся весь мир.

Еще в 2014 году с Украиной еще считались, с ней вели переговоры. Страна выбрала мифическую евроинтеграцию и фактически превратилась в американскую колонию. Украину не собираются принимать в ЕС. Вместо этого ведутся разговоры про десятилетия реформ. Украину обманули. Если страна не начнет вести свою политику, это приведет к ее распаду и разделу. Вокруг Украины все враги. Проблемы со всеми странами. Товары Незалежной не востребованы в ЕС, со странами СНГ торговля сошла на нет: это выгодно Западу, а для Украины — катастрофа. Если прекратится транзит газа это государство ждет крах.

Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
ФБА «Экономика сегодня» /

Мураев выразил надежду, что ситуация, в которую попала Украина, отрезвит граждан страны, опьяненных телеканалами и безответственными политиками. Все, кто обещал членство в ЕС, НАТО и то, что «заграница нам поможет», нагло соврали. Украине нужна собственная программа развития. Это единственный шанс исправить прошлые ошибки и решить свои проблемы.

Ранее политолог Рар предрек Европе страшные перемены из-за ситуации с беженцами на польской границе.

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