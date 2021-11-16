Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну

Киев, 16 ноября. Украинцы начали понимать, что все обещания про вступление в ЕС и НАТО, а также помощь Европы и США — просто обман.

Депутат ВРУ VII – VIII созывов, лидер партии «НАШИ» Евгений Мураев во время ток-шоу «Пятница. Вечер» напомнил, что на Украине раньше говорили, что не будут достроены «Северный поток — 2» и Керченский мост. Однако все это — в интересах Европы, поэтому надеяться на то, что их не построят, было наивно.

Глупо представить, что лидер сильного и независимого государства живет интересами не своего народа, а заботится о благе третьей или четвертой страны. У любого государства свои проблемы. Любой президент в первую очередь думает о своей стране, а проблемы других государств использует для решения своей внутренней повестки. Очевидно, что в случае с этим строительством Украину в очередной раз использовали Европейский союз и США. В этом нет ничего удивительного. На это нет смысла обижаться и считать это предательством. Нельзя это считать поражением Украины — выиграть не было ни одного шанса.

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Аналитики понимали это и раньше, но открыто говорить об этом на Украине было опасно. К власти после госпереворота пришли определенные люди и для легитимизации своего правления приняли европейскую повестку. Они были вынуждены действовать в интересах США и ЕС, чтобы те признали Турчинова, потом Порошенко. У этих стран «ключи от демократии»: они могут сказать, где мирный протест, а где противоправные действия. В обмен на признание на геополитической арене, в стране произошла демократическая революция, Украина жила интересами США и согласилась стать инструментом в ее руках, спровоцировав и развязав конфликт на своей территории.

Украина из-за всего этого только проиграла. Несмотря на финансовые потери из-за антироссийских санкций, Европа от проблем на Украине выиграла. Украинцы от безысходности поехали работать в Европу. Теперь они поднимают экономическую мощь стран ЕС. Благодаря им там растет ВВП.

Европе было изначально выгодно строительство «Северного потока — 2». ЕС нужна была страховка от Украины, которую там считают ненадежным транзитером. Во-первых, все трубы старые, во-вторых, в стране война, газотранспортная система может быть повреждена и Европа останется без газа. Естественно, ЕС не нужны проблемы, так что в «Северном потоке — 2» европейцы всегда были заинтересованы, как бы ни хотели верить в другое украинские политики.

Порошенко разменял свою родину на возможность править. У Зеленского был шанс не играть по тем нотам, которые ему достались в наследство. Он мог бы поехать в Донбасс, потом в Россию, восстановить экономические связи, а потом уже разговаривать со всем миром. Чем Украина слабее, тем ее голос тише. Никто не будет считаться с вымирающей нацией и слабым государством. Украина живет в кредит, ее внешний долг все время растет. Подачки Запада — это унижение. Украина превратилась в попрошайку. Власти страны делают все, чтобы от Незалежной отвернулся весь мир.

Еще в 2014 году с Украиной еще считались, с ней вели переговоры. Страна выбрала мифическую евроинтеграцию и фактически превратилась в американскую колонию. Украину не собираются принимать в ЕС. Вместо этого ведутся разговоры про десятилетия реформ. Украину обманули. Если страна не начнет вести свою политику, это приведет к ее распаду и разделу. Вокруг Украины все враги. Проблемы со всеми странами. Товары Незалежной не востребованы в ЕС, со странами СНГ торговля сошла на нет: это выгодно Западу, а для Украины — катастрофа. Если прекратится транзит газа это государство ждет крах.

ФБА «Экономика сегодня» /

Мураев выразил надежду, что ситуация, в которую попала Украина, отрезвит граждан страны, опьяненных телеканалами и безответственными политиками. Все, кто обещал членство в ЕС, НАТО и то, что «заграница нам поможет», нагло соврали. Украине нужна собственная программа развития. Это единственный шанс исправить прошлые ошибки и решить свои проблемы.

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