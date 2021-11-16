Последний избранник Цывиной дал обещание на могиле актрисы

Москва, 16 ноября. Последний возлюбленный покойной актрисы Ирины Цывиной, актер Денис Сердюков побывал на ее могиле. Стоя у места последнего пристанища артистки, он дал обещание.

Цывина и Сердюков были вместе два года, пока жизнь актрисы внезапно не оборвалась в апреле 2019 года. Причиной ее кончины назвали кардиомиопатию, однако близкие артистки полагают, что смерть могла быть насильственной.

Еще при жизни Цывиной Сердюков познакомился с моделью Юлианой Голдман. Сначала они просто дружили, но затем эти отношения переросли в роман. В итоге через 1,5 года после смерти актрисы ее последний избранник связал себя узами брака с новой возлюбленной.

Однако актер признался на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» канала «Россия-1», что хранит память о Цывиной. После свадьбы он отнес цветы на могилу актрисы.

«Ты однажды мне сказала, что такой женщины, как ты, у меня уже не будет никогда», — вспомнил актер.

Global Look Press / Elena Sikorskaya

По словам Сердюкова, он ощущал присутствие артистки на своей свадьбе. Артист поблагодарил покойную Цывину за присутствие в его жизни и назвал своим ангелом-хранителем.

«Если у нас будет дочка (ты хотела всегда дочку), мы назовем ее Ирой», — пообещал актер на могиле бывшей возлюбленной.

Ранее вскрылись новые подробности смерти Ирины Цывиной. После ухода актрисы из жизни на ее теле обнаружились ссадины и травмы. Именно поэтому близкие считают, что к ее смерти могут быть причастны посторонние.