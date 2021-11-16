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Около 20 боевиков сложили оружие на юге Центральноафриканской Республики
Весь мир
Около 20 боевиков сложили оружие на юге Центральноафриканской Республики
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 16 ноября. Порядка 17 радикалов из группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) приняли решение выйти из формирования и сложить оружие. Они рассчитывают на возвращение к общественной жизни, сообщило издание aBangui.

Как рассказали местные правоохранители, боевики выразили готовность включиться в идущий по всей стране процесс реинтеграции. Члены бандитской группировки покинули расположенные в населенных пунктах Конгбо и Бавика отряды и собрались в деревне Карама.

«Они заявили, что готовы разоружиться. После чего представители военного ведомства республики (FACA), включая заместителя префекта, провели с ними встречу и переправили на базу минобороны в городе Алиндао. Еще через 24 часа 14 бывших радикалов официально переведены в Банги», — сообщили сотрудники СМИ.

Впереди их ждет тщательная проверка и последующее возвращение к общественной жизни на благо государства. Это далеко не первый случай, когда боевики разочаровываются в собственных командирах и бегут от тех, кто заставляет их применять силу по отношению к гражданскому населению.

Ранее специальные корреспонденты Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков сообщали, что радикалы из группировки «Союз за мир в Центральноафриканской Республике» (UPC) присоединились к раскаявшимся товарищам и добровольно сдали оружие правоохранительным органам.

Около 20 боевиков сложили оружие на юге Центральноафриканской Республики
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Около 20 боевиков сложили оружие на юге Центральноафриканской Республики
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