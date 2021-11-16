Семья Нетаньяху попросила продлить охрану со стороны государства

Тель-Авив, 16 ноября. Семья бывшего премьер-министра Израиля и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху обратилась с официальной просьбой о продлении охраны, оплачиваемой государством. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По запросу службы безопасности «Шин Бет» кабинет министров еврейского государства одобрил предоставление охраны жене политика Саре и его детям на шесть месяцев с момента ухода Нетаньяху с поста премьер-министра 13 июня. Но в связи с продолжающимися угрозами семья лидера «Ликуда» вновь обратилась к чиновникам из канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета с просьбой продлить данную привилегию, срок которой истекает в следующем месяце.

Источник, близкий к действующему главе правительства Израиля, сообщил СМИ, что он не осведомлен о таком требовании и что министерский комитет, который должен был бы одобрить эту просьбу, официально ее не получал.

Former prime minister Benjamin Netanyahu's family will bid farewell in December to the state security detail that has provided the Netanyahu family protection for over 12 years.#Israel | #Security https://t.co/2icx5SrP4T — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 15, 2021

Семья Нетаньяху находилась под государственной защитой с тех пор, как он вернулся в кабинет премьер-министра в 2009 году.

Примечательно, что сыновья политика, Авнер и Яир, стали первыми в истории Израиля детьми премьер-министра, которым были предоставлены финансируемые государством личные телохранители во время пребывания их отца на посту главы правительства. При этом дочери, Ноа Нетаньяху-Рот, как известно, не был обеспечен такой же уровень безопасности.

Если об Авнере в СМИ говорят довольно мало, то Яир очень активен в социальных сетях и часто рассматривается как человек, который публикует то, что в действительности хотел бы сказать его отец.

In the same briefing, the Shin Bet recommended that security for #Israel's two only surviving prime minister's (apart from #Netanyahu) - Ehud Olmert and Ehud Barak - should extend until March 2022, when there will be a further security assessment.https://t.co/QEOr3Bg8fu — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) July 15, 2021

Согласно местному законодательству, сам Биньямин Нетаньяху, будучи бывшим главой правительства, наделен личной охраной, которая включает телохранителей и частный бронированный автомобиль, еще на 20 лет.

Раньше обеспечение безопасности государством предоставлялось на пять лет (семь лет при поездках за границу) после ухода с поста премьер-министра. Однако в 2018 году, на фоне общих угроз со стороны Ирана, данная привилегия была продлена, чтобы обеспечить дополнительную охрану Эхуду Бараку и Эхуду Ольмерту — двум другим бывшим премьер-министрам.