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Семья Нетаньяху попросила продлить охрану со стороны государства
Весь мир
Семья Нетаньяху попросила продлить охрану со стороны государства
Global Look Press  /  Oliver Weiken / dpa

Тель-Авив, 16 ноября. Семья бывшего премьер-министра Израиля и лидера крупнейшей оппозиционной партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху обратилась с официальной просьбой о продлении охраны, оплачиваемой государством. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По запросу службы безопасности «Шин Бет» кабинет министров еврейского государства одобрил предоставление охраны жене политика Саре и его детям на шесть месяцев с момента ухода Нетаньяху с поста премьер-министра 13 июня. Но в связи с продолжающимися угрозами семья лидера «Ликуда» вновь обратилась к чиновникам из канцелярии премьер-министра Нафтали Беннета с просьбой продлить данную привилегию, срок которой истекает в следующем месяце.

Источник, близкий к действующему главе правительства Израиля, сообщил СМИ, что он не осведомлен о таком требовании и что министерский комитет, который должен был бы одобрить эту просьбу, официально ее не получал.

Семья Нетаньяху находилась под государственной защитой с тех пор, как он вернулся в кабинет премьер-министра в 2009 году.

Примечательно, что сыновья политика, Авнер и Яир, стали первыми в истории Израиля детьми премьер-министра, которым были предоставлены финансируемые государством личные телохранители во время пребывания их отца на посту главы правительства. При этом дочери, Ноа Нетаньяху-Рот, как известно, не был обеспечен такой же уровень безопасности.

Если об Авнере в СМИ говорят довольно мало, то Яир очень активен в социальных сетях и часто рассматривается как человек, который публикует то, что в действительности хотел бы сказать его отец.

Согласно местному законодательству, сам Биньямин Нетаньяху, будучи бывшим главой правительства, наделен личной охраной, которая включает телохранителей и частный бронированный автомобиль, еще на 20 лет.

Раньше обеспечение безопасности государством предоставлялось на пять лет (семь лет при поездках за границу) после ухода с поста премьер-министра. Однако в 2018 году, на фоне общих угроз со стороны Ирана, данная привилегия была продлена, чтобы обеспечить дополнительную охрану Эхуду Бараку и Эхуду Ольмерту — двум другим бывшим премьер-министрам.

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израиль нетаньяху охрана
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