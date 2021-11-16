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Депутат СРЗП Драпеко: столовые и буфеты Госдумы возобновили работу

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:59
Политика
Депутат СРЗП Драпеко: столовые и буфеты Госдумы возобновили работу
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 ноября. Проблема закрытых столовых и буфетов Госдумы частично решена — некоторые их них заработали. Об этом сообщила депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия — За правду» Елена Драпеко.

Драпеко ранее сообщала, что питание в Госдуме работает с перебоями: столовые и буфеты прекратили свою работу, и законодателям приходилось носить еду из дома. Вскоре после обращения законодательницы проблему удалось частично решить. Отдельно законодатель подчеркнула, что никогда не имела претензий к ассортименту думского питания.

«У нас в здании работают более 3 тысяч человек, кроме депутатов это помощники, аппарат, службы, и все они питались так (приносили еду из дома. — Прим. ФАН). Частично проблема решилась. Сейчас открыли буфет для депутатов», — рассказала Драпеко.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала о тонкостях формирования трехлетнего бюджета. До этого в комментарии НСН законодатель прокомментировала назначение Константина Хабенского худруком театра МХАТ.

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россия госдума питание елена драпеко столовые срзп буфеты
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