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Сирия и Куба укрепляют сотрудничество в области здравоохранения

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 19:08
Весь мир
Сирия и Куба укрепляют сотрудничество в области здравоохранения
twitter.com/CubaMINREX  /  Официальная страница Министерства иностранных дел Кубы

Гавана, 16 ноября. Представители Сирии и Кубы провели двусторонние переговоры с целью расширения сотрудничества между государствами в сфере здравоохранения и фармакологии. Об этом сообщает агентство Sana Syria.

Посол Сирии Идрис Майя провел встречу с Эдуардо Мартинесом Диасом, главой Группы BioCubaFrama, представляющей фармацевтическую отрасль Кубы. Стороны обсудили способы активизации сотрудничества между двумя государствами в сфере здравоохранения.

В ходе беседы, прошедшей в штаб-квартире Группы BioCubaFrama в Гаване, представители Сирии и Кубы рассмотрели механизмы для совместного производства товаров медицинского назначения, в особенности вакцин против СOVID-19. Майя отметил существенный прогресс, достигнутый фармацевтической индустрией Кубы, в частности, в сфере разработки препаратов против коронавируса. Он подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

В секторе биотехнологий Куба имеет большой опыт создания вакцин: 80% лекарств, используемых на данный момент в стране, производятся на местном уровне, некоторые из них экспортируются.

С начала пандемии коронавируса в Кубе были разработаны пять вакцин против СOVID-19, причем три из них широко используются в других странах, включая Иран, Венесуэлу, Вьетнам и Никарагуа.

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сирия куба фармацевтика
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