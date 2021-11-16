Сирия и Куба укрепляют сотрудничество в области здравоохранения

Гавана, 16 ноября. Представители Сирии и Кубы провели двусторонние переговоры с целью расширения сотрудничества между государствами в сфере здравоохранения и фармакологии. Об этом сообщает агентство Sana Syria.

Посол Сирии Идрис Майя провел встречу с Эдуардо Мартинесом Диасом, главой Группы BioCubaFrama, представляющей фармацевтическую отрасль Кубы. Стороны обсудили способы активизации сотрудничества между двумя государствами в сфере здравоохранения.

Siria y Cuba conversan para impulsar cooperación en industrias farmacéutica y de salud



Detalles ????????https://t.co/3M98YNymLX pic.twitter.com/3blg85vYWd — Agencia siria SANA (@SanaAgencia) November 16, 2021

В ходе беседы, прошедшей в штаб-квартире Группы BioCubaFrama в Гаване, представители Сирии и Кубы рассмотрели механизмы для совместного производства товаров медицинского назначения, в особенности вакцин против СOVID-19. Майя отметил существенный прогресс, достигнутый фармацевтической индустрией Кубы, в частности, в сфере разработки препаратов против коронавируса. Он подчеркнул необходимость сотрудничества между двумя странами в этой сфере.

В секторе биотехнологий Куба имеет большой опыт создания вакцин: 80% лекарств, используемых на данный момент в стране, производятся на местном уровне, некоторые из них экспортируются.

Cada vacuna creada y aplicada, cada compatriota inmunizado, cada contagio evitado y cada vida salvada son triunfos de #Cuba???????? y derrotas de la agresión imperialista contra nuestro país.#CubaVive pic.twitter.com/u4BkL34NBS — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) November 13, 2021

С начала пандемии коронавируса в Кубе были разработаны пять вакцин против СOVID-19, причем три из них широко используются в других странах, включая Иран, Венесуэлу, Вьетнам и Никарагуа.