Министр обороны Великобритании Уоллес встретился с главой минобороны Украины Резниковым

Киев, 16 ноября. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетил Украину, где провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщает пресс-служба британского оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что в ближайшие дни Уоллес посетит Украину, а также Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией.

По данным минобороны Великобритании 16 ноября Уоллес посетил Киев где провел ряд встреч, в том числе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Министры обсудили текущее сотрудничество между странами», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания несет ответственность за возникший на границе Белоруссии и Польши миграционный кризис. Дипломат напомнила, что именно Лондон и Вашингтон в 2003 году инициировали вторжение в Ирак, что привело в массовому бегству жителей из страны.