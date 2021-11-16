Российский теннисист Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP

Турин, 16 ноября. Лидер мужской сборной России Даниил Медведев выиграл второй матч на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Италии.

Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP в Турине с призовым фондом более 7 миллионов долларов. Вторая ракетка мира победил немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча, которая шла 2 часа 39 минут, закончилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Российский теннисист 14 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из четырех. В заключительном матче группового этапа итогового турнира ATP Медведев сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Ранее Андрей Рублев с победы стартовал на итогом турнире ATP. Российский теннисист, занимающий пятое место в мировом рейтинге, в двухсетовой встрече победил грека Стефаноса Циципаса.