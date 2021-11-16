Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 19:34
19:31
Армия
Экс-глава СНБО Украины Турчинов заявил о появлении «белорусского фронта» на границе
19:30
Общество
Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
19:27
Экономика
Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
19:25
Происшествия
Правоохранители задержали двух сотрудниц школы с поддельными ПЦР-тестами в Нягани
19:25
Происшествия
Пожилая жительница Саратова погибла под колесами поезда около станции Трофимовский-1
19:24
Общество
Экскурсовод Еремин объяснил, почему в Крыму больше не развлекают туристов
19:23
Политика
Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
19:22
Общество
Адвокат Добровинский не усмотрел преступления в словах Леонтьева про «антипрививочников»
19:21
Шоу-бизнес
Последний избранник Цывиной дал обещание на могиле актрисы
19:19
Происшествия
Якутский подросток шантажировал шестиклассницу интим-видео после отказа в оральном сексе
Все новости

Российский теннисист Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:57
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP
Global Look Press  /  Paul Zimmer via www.imago-images/www.imago-images.de

Турин, 16 ноября. Лидер мужской сборной России Даниил Медведев выиграл второй матч на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Италии.

Россиянин Даниил Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP в Турине с призовым фондом более 7 миллионов долларов. Вторая ракетка мира победил немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча, которая шла 2 часа 39 минут, закончилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6) в пользу Медведева. Российский теннисист 14 раз подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из четырех. В заключительном матче группового этапа итогового турнира ATP Медведев сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Ранее Андрей Рублев с победы стартовал на итогом турнире ATP. Российский теннисист, занимающий пятое место в мировом рейтинге, в двухсетовой встрече победил грека Стефаноса Циципаса.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский теннисист Медведев одержал вторую победу на итоговом турнире ATP
медведев теннис atp зверев итоговый турнир
Комментировать