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«Зона Бабича». Скрытая угроза ультралиберализма
Общество

Гостем нового выпуска проекта ФАН «Зона» стал известный российский журналист Дмитрий Бабич. Полиглот и эрудит, он обсудил с ведущим передачи, публицистом Игорем Кимаковским, самые животрепещущие темы политической жизни современного общества.

Внимание собеседников привлекло выступление президента России Владимира Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, посвященное будущему России и вопросам внешней политики. Бабич считает высказанные тезисы весьма своевременными и актуальными.

Как рассказал журналист, за 30 лет работы в СМИ его взгляды претерпели радикальные, но необходимые изменения. Подобно Ф. М. Достоевскому, он перешел от надежд на «мягкую» интеграцию нашей страны в западное сообщество к пониманию: Евросоюзом и США овладела опаснейшая идеология, приверженцы которой рассматривают Россию как врага.

Почему Запад не может уйти от «рудиментов Холодной войны» и правильно ли их так называть? Откуда в Германии оппозиция экономически выгодному для Евросоюза «Северному потоку — 2»? Что представляет собой ультралиберальная идеология, и почему она направлена на ослабление России?

О русофобии и методах противостояния ей — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».

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россия евросоюз запад политика зона дмитрий бабич проектзона игорь кимаковский
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