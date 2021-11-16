Политолог Кедми назвал возможный досрочный уход Байдена главным страхом США

Москва, 16 ноября. Главные страхи политических элит США связаны с личностью президента Джо Байдена, но их причина гораздо глубже, чем может показаться. С таким заявлением выступил экс-глава израильской службы «Натив» Яков Кедми.

По словам авторитетного политического обозревателя, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем Джо Байден остается последним деятелем американского истеблишмента, с которым ведение переговоров реально. Самый главный ужас политики США — это внезапный уход президента с поста. Он способен решать глобальные вопросы и открыт к контактам, считает Кедми.

«Какая самая большая угроза сегодня для США? От чего все Соединенные Штаты содрогаются, если, не дай бог, это случится? Если начнет кашлять Байден. Если, не дай бог, он не сможет по состоянию здоровья исполнять президентские обязанности или делать вид, что он их исполняет, это станет самой большой катастрофой для США. Этого боятся все американцы, все политики, это действительно будет их самый главный ужас. Президент Камала (Харрис. – Прим. ФАН) – это самая большая угроза для США, и это говорят сами американцы», — уверен авторитетный политолог.

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Как ни парадоксально, но именно Джо Байден — единственный американский политик, которого действительно можно назвать дипломатом. Под управлением Байдена, несмотря на весь скепсис по отношению к его фигуре, оказались ключевые вопросы внешней политики Вашингтона — отношения с Россией и Китаем. «На откуп» Государственному департаменту во главе с Энтони Блинкеном отдано все незначительное и вторичное: миграционный кризис в Польше, ситуация в Литве, Латвии и на Украине и многие другие малозначительные задачи.

«Несмотря на все, что о нем говорят, в американском бедламе он самый разумный. Он самый опытный, он там единственный дипломат. Он пытается как-то сохранить курс США в этом океане, чтобы не получилась ситуация неуправляемого корабля в шторм», — заключил Яков Кедми.

Ранее Яков Кедми подверг решительной критике действия польских властей в отношении беженцев на белорусской границе, сравнив их с нацистами времен Третьего рейха. Подробности столкновений мигрантов с силовиками со стороны Польши передала НСН.