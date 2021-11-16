«28 панфиловцев»

Клочков Василий Георгиевич,
Добробабин Иван Евстафьевич,
Шепетков Иван Алексеевич,
Крючков Абрам Иванович,
Митин Гавриил Степанович,
Касаев Аликбай,
Петренко Григорий Алексеевич,
Есибулатов Нарсутбай,
Калейников Дмитрий Митрофанович,
Натаров Иван Моисеевич,
Шемякин Григорий Михайлович,
Дутов Петр Данилович,
Митченко Никита,
Шопоков Дуйшенкул,
Конкин Григорий Ефимович,
Шадрин Иван Демидович,
Москаленко Николай,
Емцов Петр Кузьмич,
Кужебергенов Даниил Александрович,
Тимофеев Дмитрий Фомич,
Трофимов Николай Игнатьевич,
Бондаренко Яков Александрович,
Васильев Ларион Романович,
Белашев Николай Никонорович,
Безродный Григорий,
Сенгирбаев Мусабек,
Максимов Николай,
Ананьев Николай.