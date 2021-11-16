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«28 панфиловцев»
История одного сражения, ставшего легендой
День 16 ноября 1941 года вошел в историю бессмертным подвигом бойцов 316-й стрелковой дивизии генерал-майора И. В. Панфилова. Наибольшую известность получили 28 человек из взвода истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка во главе с политруком В. Г. Клочковым. Именно ему принадлежат слова, сказанные перед главным сражением: «Велика Россия, а отступать некуда. Позади Москва».

Недаром этих отважных ребят прозвали истребителями танков. 28 героев-панфиловцев так их запомнила история: ручными снарядами и бутылями с воспламеняющейся жидкостью уничтожили 18 вражеских танков на подходе к столице близ Дубосеково.

Однако в битву, о которой слагают легенды, было сложно поверить, многие сомневались. Лишь спустя годы — после рассекречивания ряда документов — стало понятно: бой был! И был он таким, каким его представляли в советское время.

Руководителю поискового объединения «Миус-фронт» Андрею Кудрякову посчастливилось услышать реальную историю подвига из уст самого панфиловца Ивана Добробабина.
«Я был потрясен удивительной судьбой этого человека. Он был одним из участников того боя у разъезда Дубосеково, где были задержаны немецкие танки. Действительно, это потрясающая история подвига, где горстка солдат остановила немецкие танки ценой своей жизни», говорит Кудряков.
Историю молодого красноармейца, правда, можно назвать удивительной. После боя близ Дубосеково его считали погибшим, но он выжил. Однако жизнь уготовила ему новое испытание. Его родную деревню оккупировали немецкие захватчики, а ему пришлось вступить в ряды полицаев. Иван Добробабин, как вспоминает Андрей Кудряков слова самого панфиловца, не участвовал в карательных операциях. А когда его деревня была освобождена Красной армией, молодой человек вновь отправился на фронт и дошел живым до победного конца.
Рассказал Добробабин руководителю поискового объединения «Миус-фронт» и то, что после окончания войны был награжден звездой Героя Советского Союза. Однако награда была снята, когда узнали, что он служил в немецкой полиции. Он был осужден, но тем не менее он — настоящий очевидец подвига Панфилова.
«Люди, интересовавшиеся историей, приезжали к нему, включая меня, и слушали его настоящий рассказ о подвиге их роты. Этот рассказ — пример героизма, пример служения Отечеству, а его судьба — судьба простого солдата, который мог на войне совершать ошибки, порой и роковые, но в целом он был предан Родине. Он сам говорил: все, кто там был, готовы были отдать свою жизнь за Отчизну. Сейчас эти слова являются для нас девизом, руководством к действию. Мы должны жить и сражаться так, как жили и сражались эти люди», — закончил свой рассказ Андрей Кудряков.
If a building becomes architecture, then it is art
Героизм 28 панфиловцев невероятным подвигом считает и ветеран Великой Отечественной войны, узница литовского концлагеря «Алитус» Эмилия Фирсова. Кроме того, этот день для нее особенный.
«У меня как раз день рождения. Конечно, это подвиг! О чем вы говорите… Я даже выразить этого не могу», восклицает собеседница ФАН.
Однако военные годы вспоминает неохотно. Тяжело это — женщина потеряла на войне практически всю семью. Ужасы тех дней до сих пор стоят перед глазами, и невольно наворачиваются слезы.
«Вы представляете, что такое немцы? А колючая проволока? Знаете, что это? Мы были в Литве, в концлагере «Алитус». Вспоминать не хочется. У меня там умер брат Сережа, там умерли мама, бабушка. Хочется все это выкинуть из головы. Вся семья практически там погибла. Это нужно было видеть. Это из памяти никогда не сотрется», с грустью заключила Эмилия Андреевна.
В 2016 году историю подвига красноармейцев показали режиссеры Ким Дружинин и Андрей Шальопа в картине «28 панфиловцев». Фильм имел невероятный успех у зрителя. А героический подвиг останется в памяти людей на века.
«Фильм давным-давно живет своей жизнью. Это лишний раз подчеркивает, что эта тема до сих пор актуальна. Картина абсолютно без нашего участия переведена на несколько языков: немецкий, французский, английский. Ее показывают по телевидению, транслируют на фестивалях. Не нам судить, насколько мы попали или не попали, но зрители до сих пор реагируют на фильм. Наверно, это говорит не только об интересе к фильму, но и к этой теме», отметил режиссер Дружинин.
22 января 1942 года появился очерк «О 28 павших героях», который и стал основой классической версии подвига. Там впервые и были названы поименно все 28 героев:
Клочков Василий Георгиевич,
Добробабин Иван Евстафьевич,
Шепетков Иван Алексеевич,
Крючков Абрам Иванович,
Митин Гавриил Степанович,
Касаев Аликбай,
Петренко Григорий Алексеевич,
Есибулатов Нарсутбай,
Калейников Дмитрий Митрофанович,
Натаров Иван Моисеевич,
Шемякин Григорий Михайлович,
Дутов Петр Данилович,
Митченко Никита,
Шопоков Дуйшенкул,
Конкин Григорий Ефимович,
Шадрин Иван Демидович,
Москаленко Николай,
Емцов Петр Кузьмич,
Кужебергенов Даниил Александрович,
Тимофеев Дмитрий Фомич,
Трофимов Николай Игнатьевич,
Бондаренко Яков Александрович,
Васильев Ларион Романович,
Белашев Николай Никонорович,
Безродный Григорий,
Сенгирбаев Мусабек,
Максимов Николай,
Ананьев Николай.
Низкий поклон и вечная память.