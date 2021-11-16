«28 панфиловцев»

«Люди, интересовавшиеся историей, приезжали к нему, включая меня, и слушали его настоящий рассказ о подвиге их роты. Этот рассказ — пример героизма, пример служения Отечеству, а его судьба — судьба простого солдата, который мог на войне совершать ошибки, порой и роковые, но в целом он был предан Родине. Он сам говорил: все, кто там был, готовы были отдать свою жизнь за Отчизну. Сейчас эти слова являются для нас девизом, руководством к действию. Мы должны жить и сражаться так, как жили и сражались эти люди», — закончил свой рассказ Андрей Кудряков.