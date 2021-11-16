Основатели сети Toni&Guy рассказали про особенности бизнеса бьюти-салонов

Санкт-Петербург, 16 ноября. Открывшие в Петербурге салоны красоты под известным брендом предприниматели Елена Игнатьева и Севиль Бабаева поделились в эфире Медиагруппы «Патриот» тонкостями ведения своего бизнеса.

Управляющая сетью салонов красоты в Северной столице Елена Игнатьева, являющаяся также совладельцем «кузниц красоты», уверена, что заниматься предпринимательской деятельностью необходимо в той сфере, в которой у тебя имеются профессиональные навыки.

«Почему именно салоны красоты? Потому я считаю, что нужно делать то, в чем ты эксперт, и я сама работала, до открытия наших салонов, еще десять лет именно в бьюти-индустрии, работала в брендовых салонах именно в Петербурге и поэтому, когда встал вопрос, что мы открываем, конечно же, это был салон красоты», — подчеркивает бизнесвумен.

Ее поддерживает совладелица сети салонов Севиль Бабаева. Она объясняет, что их парикмахерская выходит за пределы наиболее общего сектора, так как она представляет собой исключительно брендовый салон, который предоставляет уникальные техники стрижек. По словам Бабаевой, салоны Toni&Guy первыми несут культуру в парикмахерский бизнес-сегмент. Предприниматель приводит в пример наличие 700 салонов в различных уголках планеты, а также множества академий бренда, которые позволяют узнавать о новейших модных тенденциях из первых рук.

Американские женщины, как правило, выбирают совершенно другие процедуры окрашивания, которые очень отличаются от тех, что востребованы в России. Привычки американок и россиянок сравнила основательница международной сети салонов красоты Екатерина Сухотина.