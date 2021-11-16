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Глава «Кронштадта» Богатиков: у России есть все возможности для создания робота-убийцы

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:45
Армия
Глава «Кронштадта» Богатиков: у России есть все возможности для создания робота-убийцы
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Дубай, 16 ноября. Россия обладает всеми техническими возможностями для создания робота-убийцы, но главная сложность заключается в обучении будущего дрона, рассказал гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков.

По его словам, еще со времен Советского Союза на вооружении существуют такие системы, которые способны действовать в полностью автоматическом режиме. Так что российские специалисты действительно уже сейчас могут разработать автономный боевой дрон, передает РИА Новости.

«Создание полного робота-убийцы не является проблемой», — отметил он.

Главная трудность заключается не в технических возможностях, а в дальнейшем обучении робота. Необходимо будет настроить его таким образом, чтобы он атаковал именно вражескую цель, объяснил Богатиков.

Ранее глава «Кронштадта» рассказал об успешных испытаниях беспилотного вертолета «Термит». С борта боевого дрона были запущены корректируемые авиаракеты.

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вооружение робот дрон разработки
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