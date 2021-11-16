Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 19:33
19:31
Армия
Экс-глава СНБО Украины Турчинов заявил о появлении «белорусского фронта» на границе
19:30
Общество
Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
19:27
Экономика
Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
19:25
Происшествия
Правоохранители задержали двух сотрудниц школы с поддельными ПЦР-тестами в Нягани
19:25
Происшествия
Пожилая жительница Саратова погибла под колесами поезда около станции Трофимовский-1
19:24
Общество
Экскурсовод Еремин объяснил, почему в Крыму больше не развлекают туристов
19:23
Политика
Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
19:22
Общество
Адвокат Добровинский не усмотрел преступления в словах Леонтьева про «антипрививочников»
19:21
Шоу-бизнес
Последний избранник Цывиной дал обещание на могиле актрисы
19:19
Происшествия
Якутский подросток шантажировал шестиклассницу интим-видео после отказа в оральном сексе
Все новости

Глава минобороны Армении рассказал Шойгу о ситуации на армяно-азербайджанской границе

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:44
Армия
Глава минобороны Армении рассказал Шойгу о ситуации на армяно-азербайджанской границе
mod.gov.az  /  Министерство Обороны Азербайджана

Ереван, 16 ноября. Глава минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и доложил ему о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сутками ранее напряжение на армяно-азербайджанской границе получило новый виток. Вечером, 16 ноября, министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с российским коллегой и рассказал ему о ситуации на границе.

«Шойгу выразил готовность поспособствовать в прекращении боев на границе с Азербайджаном», — указали в армянском ведомстве по итогам переговоров.

Во вторник, 16 ноября, Баку пожаловался на обстрел с армянской стороны в ряде районов, Ереван опроверг претензии азербайджанской стороны и переложил ответственность за инцидент на азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что во время боевых действий на восточном направлении получили ранения четверо военнослужащих.

Напряжение на границе между Арменией и Азербайджаном начало нарастать с мая, когда Ереван пожаловался на попытки азербайджанских военных перенести границу. Баку обвинения армянских властей опроверг, но периодически стороны жаловались друг на друга.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Глава минобороны Армении рассказал Шойгу о ситуации на армяно-азербайджанской границе
Армения шойгу азербайджан папикян
Комментировать