Глава минобороны Армении рассказал Шойгу о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Ереван, 16 ноября. Глава минобороны Армении Сурен Папикян провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу и доложил ему о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Сутками ранее напряжение на армяно-азербайджанской границе получило новый виток. Вечером, 16 ноября, министр обороны Армении Сурен Папикян провел переговоры с российским коллегой и рассказал ему о ситуации на границе.

«Шойгу выразил готовность поспособствовать в прекращении боев на границе с Азербайджаном», — указали в армянском ведомстве по итогам переговоров.

Во вторник, 16 ноября, Баку пожаловался на обстрел с армянской стороны в ряде районов, Ереван опроверг претензии азербайджанской стороны и переложил ответственность за инцидент на азербайджанских военных. Минобороны Армении сообщило, что во время боевых действий на восточном направлении получили ранения четверо военнослужащих.

Напряжение на границе между Арменией и Азербайджаном начало нарастать с мая, когда Ереван пожаловался на попытки азербайджанских военных перенести границу. Баку обвинения армянских властей опроверг, но периодически стороны жаловались друг на друга.