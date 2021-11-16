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Бойфренд Полины Максимовой появился на публике с другой девушкой
Шоу-бизнес
Бойфренд Полины Максимовой появился на публике с другой девушкой
instagram.com  /  @polinamax

Москва, 16 ноября. Актер Егор Корешков, состоящий в отношениях со звездой сериала «Деффчонки» Полиной Максимовой, появился на публике с другой девушкой. Он был на бале дебютанток журнала Tatler с Дарьей Авратинской.

Девушка является дочерью актера Валерия Николаева и актрисы Ирины Апексимовой. Ей 27 лет. Бойфренд Максимовой все время сопровождал молодую артистку. Корешков и Авратинская смело позировали перед фотографами, державшись за руки. Таким образом пара приковала к себе внимание любопытных поклонников.

После публикаций фотографий со светского мероприятия поползли слухи о расставании Корешкова и Максимовой. Интернет-пользователи в недоумении и теперь ждут сообщений от звезд. Пока официальных заявлений о разрыве нет.

В конце лета Полина Максимова рассказала о преследовании незнакомца в Москве. Она была в ужасе от действий мужчины и обратилась к поклонницам с просьбой беречь себя.

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отношения корешков максимова
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