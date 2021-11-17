Неоправданные ЛГБТ-герои и винегрет из сюжета: кинокритик Григорьев рассказал о фильме «Вечные»

Блокбастер «Вечные» стал лидером российского кинопроката в прошедшие выходные. Неудивительно, поскольку компания Disney Studios несколько раз объявляла о переносе премьеры из-за введения мер против распространения коронавируса в России, что только подогревало интерес преданных фанатов вселенной Marvel.

Но как оказалось, даже Анджелина Джоли не смогла спасти картину. Многие зрители уже окрестили долгожданный блокбастер скучным и невыразительным экшеном без должного уровня постановки.

ФАН решил поговорить с кинокритиком Романом Григорьевым и узнать, насколько оправданны отзывы разочарованных фанатов эксперимента Marvel и стоит ли идти в кино.

«Раздражает меня завиральность отдельных историй. Например, один из героев должен был остановить бомбардировки Хиросимы. Это даже не фантастика, а плохо продуманная история, потому что сказочные герои должны укладываться в историческую логику, если они туда вплетены», — прокомментировал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Вечные» /

Роман Григорьев рассказал про героя, который придумал плуг для работы в поле и хотел остановить бомбардировки Хиросимы. По его мнению, это очень разные величины, которые нельзя ставить в одну сюжетную линии. Авторам нужно было глубже продумывать поступки и мотивации героев.

«Шизофреническая ересь про полубогов, которые и плуг для нас изобрели, и «Эпос о Гильгамеше» написали, а вот Хиросиму от бомбы так и не уберегли. Единственное, что здесь нормальное, — это компьютерная графика. А персонажи вовсе показаны какими-то «шестерками», которые при любой проблеме выезжают на разборки играть своими мускулами», — добавил кинокритик.

В блокбастере появился герой Фастос — первый гомосексуальный персонаж киновселенной Marvel. Роман Григорьев считает, что появление однополой пары в фильме абсолютно неоправданно, поскольку у персонажей — другие цели и задачи.

«Я не уверен, что включение в фильм ЛГБТ-персонажей необходимо самому ЛГБТ-сообществу. Им самим непонятно, зачем пушат эту тему практически в каждом фильме. С точки зрения искусства, кинематографа, смысла — совершенно неоправданно. Такое ощущение, что кто-то выполняет норматив по упоминанию ЛГБТ в фильмах. К тому же это не эротический фильм. У героев другие задачи и цели. Если можно не показывать, лучше этого не делать. Потому что сюжет фильма — и так какой-то винегрет сумасшедшего, лучше его оставить в покое», — резюмировал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Вечные» /

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