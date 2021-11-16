Как и почему 88 лет назад СССР и США установили дипломатические отношения

16 ноября 1933 года были установлены дипломатические отношения между СССР и США. Соединенные Штаты стали одним из последних крупных государств, официально признавших Советский Союз. Все дело в том, что республиканцы, ранее находящиеся у власти, не одобряли политику большевиков. Свое отношение к Москве Вашингтон пересмотрел только после прихода Франклина Рузвельта, который был озабочен возможными последствиями германо-японского союза и был вынужден бороться с Великой депрессией.

Федеральное агентство новостей рассказывает о становлении советско-американских отношений.

Как это ни парадоксально, в целом российско-американские отношения существуют дольше, чем сами Соединенные Штаты как государство. Еще в 1698 году царь всея Руси Петр I в рамках Великого посольства провел в Лондоне встречу с Уильямом Пенном — основателем колонии Пенсильвания, ставшей в итоге одним из штатов США. Позже, во время Войны за независимость, Российская империя отказалась помогать британцам, но негласно поддержала американцев.

В 1809 году Россия и США официально установили между собой дипломатические отношения. Между двумя столицами — Вашингтоном и Санкт-Петербургом — они были достаточно спокойными. Россией и США был подписан ряд двусторонних международных актов, а в 1867 году США выкупили у Российской империи Аляску.

Отношения между двумя государствами стали стремительно портиться в 1880-е годы, когда американцы в рамках своих интересов устремились на Дальний Восток. Кроме того, в начале XX века бывший член Морского комитета по стратегии США адмирал Альфред Мэхэн разработал планы по сдерживанию «континентальной» России, предложив создать мощный блок морских держав. Далее во время Русско-японской войны (1904–1905) американцы оказывали активную экономическую, дипломатическую и военно-техническую поддержку Японии.

После Октябрьской революции 1917 года США не стали признавать советское правительство. А в 1918–1920 годах войска США приняли участие в иностранной интервенции, оказав поддержку Белой армии. Кроме того, американцы начали борьбу против социалистического и коммунистического движений — из страны даже выдворялись организации и лица, опасные по мнению властей.

ФБА «Экономика сегодня» /

Импульсом к налаживанию политических связей на новом уровне послужили торговые отношения, установившиеся между странами в конце 1920-х — начале 1930-х годов. В 1930-х годах СССР, находясь в процессе больших преобразований, стремился избегать конфликтов и провокаций. Усилия советских дипломатов были направлены на урегулирование и расширение отношений с другими странами. Крупнейшие капиталистические страны также были заинтересованы в сотрудничестве с Советским Союзом.

Кроме того, новоиспеченный президент США Франклин Рузвельт осознавал, что политику страны нужно корректировать, в том числе развивать отношения и с СССР.

Первая дипломатическая попытка была предпринята 16 мая 1933 года, когда глава США, обратившись к 53 иностранным государствам с предложениями по вопросам международной безопасности и экономического сотрудничества, адресовал их в том числе и Советскому Союзу. Председатель ЦИК Михаил Калинин предложения Рузвельта поддержал.

В итоге 10 октября 1933 года Рузвельт направил послание председателю Центрального исполнительного комитета СССР Михаилу Калинину с просьбой установить дипломатические отношения между США и Советским Союзом. 17 октября 1933 в Вашингтон было направлено ответное послание.

Важную роль в реализации новой внешнеполитической программы сыграл Максим Максимович Литвинов, ставший в 1930 году наркомом иностранных дел СССР.

В ноябре 1933 года Максим Литвинов отправился в Вашингтон на переговоры с новым президентом США Франклином Рузвельтом. 16 ноября Рузвельт и Литвинов обменялись нотами об установлении дипломатических отношений между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. В итоге первым полпредом СССР в США был выбран советский дипломат Александр Трояновский, а первым американским послом в СССР был назначен Уильям Буллит.

По этому случаю в Овальном кабинете Белого дома крупнейший американский магнат-миллиардер Арманд Хаммер в присутствии народного комиссара по иностранным делам СССР Литвинова подарил американскому лидеру модель великой реки Волги. Дорогой презент, изготовленный в 1913 году в мастерской Карла Фаберже, содержал серебро, золото, платину и бриллианты.

Первое соглашение о торговых отношениях между Советским Союзом и США было заключено 13 июля 1935 года. Через два года, 4 августа 1937 года, США и СССР заключили еще одно соглашение о торговых отношениях. Согласно документу, стороны предоставили друг другу режим наибольшего благоприятствования во взаимной торговле.

Федеральное агентство новостей /

Ранее экс-президент СССР Михаил Горбачев выразил надежду, что российско-американские отношения начнут давать результаты. Бывший президент добавил, что все усилия по обеспечению безопасности будут бессмысленны, если правительства и дальше будут вкладывать средства в гонку вооружений.