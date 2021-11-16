Сбои в поставках привели к рекордному подорожанию кофе арабика

Москва, 16 ноября. Стоимость кофе сорта арабика выросла до максимума с января 2012 года. Это произошло вследствие сбоев поставок, сообщает Trading Economics.

Цена фьючерсов в ходе торгов на Нью-йоркской бирже ICE Futures остается на уровне выше 2,2 доллара за фунт. Стоимость продукта с наибольшей вероятностью останется на высоком уровне из-за растущих затрат на перевозки, дорогих удобрений и нехватки рабочей силы, отмечают эксперты.

Минсельхоз США ранее спрогнозировал увеличение мирового производства и потребления кофе. В ведомстве заявили, что запасы на складах продолжают идти на спад.

Климатические изменения оказывают воздействие на условия выращивания кофейных деревьев и вкусовые качества напитка. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Монтана и Школы им. Фридмана в Тафтсе (штат Массачусетс, США).