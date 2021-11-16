Госдума одобрила предложение Путина по увеличению срока службы в армии для генералов

Москва, 16 ноября. Госдума в третьем чтении одобрила законопроект по увеличению срока службы в армии для маршалов, генералов армии и адмиралов флота. Инициативу внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.

Во вторник, 16 ноября, депутаты одобрили законопроект, который позволит увеличивать предельный срок службы для высшего офицерского состава ВС РФ по решению президента. С новым законопроектом станет возможно заключение нового контракта о воинской службе с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания в ВС РФ и находящихся в звании маршала, генерала или адмирала.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста», — было указано в пояснительной записке к проекту.

В связи с новой инициативой «предусматривается установление решением президента срока контракта при продлении». По действующему законодательству предельный возраст сейчас составляет 65 лет, но новый контракт может продлить этот срок до 70 лет.

Ранее Путин принял участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане и отметил вклад Минобороны в развитие военных вузов. Президент подчеркнул, что ведомство содействует созданию в стране военно-образовательных учреждений.