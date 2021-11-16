Apple может вернуть Touch ID в iPhone 14

Сан-Франциско, 16 ноября. Сканер отпечатков пальцев может снова появиться в смартфонах Apple в скором времени. Инсайдеры полагают, что компания из Купертино вернет функцию Touch ID в iPhone 14.

Дактилоскопический датчик использовался в «яблочных» смартфонах до выхода iPhone X, в котором начали применять технологию распознавания лица — Face ID. Как пишет Gizchina, в будущих моделях, скорее всего, снова появится подэкранный сканер отпечатков пальцев. Об этом свидетельствуют продолжающиеся исследования и разработки Apple, сообщают инсайдеры.

При этом корпорация из Купертино вряд ли откажется от сканирования лица в iPhone 14. Предполагается, что Face ID и Touch ID просто будут дополнять друг друга в новом смартфоне.

Ранее стало известно, что новые iPhone получат секретную функцию для защиты данных. Она позволит скрывать информацию от посторонних глаз с помощью умных очков.