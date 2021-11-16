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РФС прояснил ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Карпина
Спорт
РФС прояснил ситуацию с контрактом главного тренера сборной России Карпина
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 16 ноября. В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали ситуацию с контрактом Валерия Карпина, который ранее говорил возможном уходе из сборной России после поражения от Хорватии.

В пресс-службе РФС напомнили, что между Карпиным и тренерским штабом было заключено официальное соглашение. В документе указано, что в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи, контракт с главным тренером будет автоматически продлен. Именно это и произошло по итогам матча с Хорватией.

Сборная России после поражения в отборочном матче ЧМ-2022 с Хорватией (0:1) заняла второе место в группе H. Российские футболисты в марте примут участие в стыковых матчах. На этот уровень попадают 10 команд, которые заняли вторые места в своих группах. Они разыграют три оставшиеся путевки в Катар.

Ранее Валерий Карпин не исключил своего ухода из сборной. По словам тренера, ему нужно все хорошенько обдумать и взвесить, чтобы принять решение.

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футбол рфс карпин
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