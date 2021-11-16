Суд в США готовится вынести вердикт по делу Кайла Риттенхауса

Кеноша, 16 ноября. В США готовятся вынести приговор по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, который убил двух человек и ранил еще одного во время протестов в августе 2020 года. Присяжным необходимо будет решить, являлись ли действия подростка самообороной.

A Kyle Rittenhouse verdict is possible Tuesday as the jury begins deliberations in the Antioch teen's Kenosha, Wisconsin shooting case. https://t.co/en4hFacwRI — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) November 16, 2021

Обвинение и защита в понедельник, 15 ноября, предприняли последние попытки повлиять на присяжных. Адвокат Риттенхауса Марк Ричардс продолжил настаивать, что действия подростка были продиктованы самозащитой. Он отметил, что обвиняемый выстрелил восемь раз менее чем за три минуты.

«Другие люди в этом сообществе стреляли в кого-то семь раз, и это было признано нормальным. Мой клиент сделал это, чтобы защитить свою жизнь от мистера Розенбаума», — сказал адвокат.

Окружной прокурор Томас Бингер в свою очередь настаивал на версии, что Риттенхаус — «активный стрелок» и открыл огонь по «безоружным» жертвам. Хотя на записи произошедшего видно, что все было иначе. Толпа протестующих преследует подростка, один из них кидает в него скейтборд, другой вооружен пистолетом.

«Толпа видит, что обвиняемый бежит с винтовкой. Оружие все еще у него. Вполне разумно, что в этот момент толпа считает, что он угрожает убить снова. Я заявляю вам, дамы и господа, что в этой ситуации толпа имеет право попытаться остановить активного стрелка. Они имеют право защитить себя. Обвиняемый — не единственный в мире, кто имеет право на самооборону», — сказал Бингер.

Прокурор во время одного из своих выступлений также для присяжных решил повторить действия Риттенхауса, достал винтовку и направил ее на присяжных.

Kenosha DA pointed a gun at the jury with his finger on the trigger pic.twitter.com/MkKMeb0Fri — Matt Walsh (@MattWalshBlog) November 15, 2021

Дело Риттенхауса

Риттенхаус которому сейчас 18 лет, обвиняется в том, что убил двух мужчин и ранил еще одного в 2020 году во время беспорядков в городе Кеноша, штат Висконсин. 24 августа подросток приехал к своему другу в город, который был охвачен беспорядками в связи с убийством полицейским афроамериканца Джейкоба Блейка. Затем, по его словам, он, вооружившись винтовкой AR-15, откликнулся на призыв местных жителей и отправился защищать один из автосалонов. Вечером 25 августа на него напали несколько погромщиков. Риттенхаус выстрелил в ответ и убил одного из них. Затем один из митингующих прицелился в него из пистолета, и подросток застрелил его и ранил еще одного человека.

В итоге Риттенхаусу предъявлено пять уголовных обвинений: в умышленном убийстве первой степени, убийстве по неосторожности, попытке умышленного убийства первой степени и двух эпизодах угрозы безопасности. Если подросток будет признан виновным по самому серьезному обвинению, ему может грозить пожизненное заключение.