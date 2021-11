Суд в США готовится вынести вердикт по делу Кайла Риттенхауса

Кеноша, 16 ноября. В США готовятся вынести приговор по делу 18-летнего Кайла Риттенхауса, который убил двух человек и ранил еще одного во время протестов в августе 2020 года. Присяжным необходимо будет решить, являлись ли действия подростка самообороной.

A Kyle Rittenhouse verdict is possible Tuesday as the jury begins deliberations in the Antioch teen's Kenosha, Wisconsin shooting case. https://t.co/en4hFacwRI