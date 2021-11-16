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Землянский назвал угрозу страшнее веерных отключений для Украины

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:27
Экономика
Землянский назвал угрозу страшнее веерных отключений для Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 ноября. Веерные отключения, которые грозят Украине из-за нехватки топлива для теплоэлектростанций, могут оказаться не самым плохим вариантом для страны.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский уверен, что Незалежная может столкнуться и с более тяжелыми последствиями неподготовленности к отопительному сезону. По его словам, Украину может накрыть блэкаут, из которого без России ей точно будет не выбраться.

Как напомнил эксперт, на данный момент стране категорически не хватает не только угля, но и газа. Формально Киев уже обязал «Нафтогаз» приобрести для отопительного сезона 1,5-2 миллиарда кубических метров голубого топлива, однако в хранилищах оно так и не появилось.

«Хранилища продолжают сокращаться, хотя «Нафтогаз» получил 20 миллиардов гривен от оператора газотранспортной системы. Импорта ни в октябре, ни в ноябре не было, а злые языки говорят, что денег на счету «Нафтогаза» уже нет. Куда они делись? Это хороший вопрос к дерзкому менеджеру «Нафтогаза» Юрию Витренко, который сильно переживает за «Северный поток — 2». Он бы лучше переживал по поводу того, как мы будем проходить эту зиму, и что будет с газом», — заявил Землянский в эфире телеканала «Наш».

Землянский назвал угрозу страшнее веерных отключений для Украины
Федеральное агентство новостей /

Аналитик подчеркивает, что Украина может столкнуться с ситуацией куда страшнее веерных отключений, а именно с блэкаутом, из которого выйти самостоятельно она точно не сможет.

«Нас пугают веерными отключениями, но не так страшен черт, как его малюют. В данном случае пугать должны не веерные отключения, а блэкаут, в который может погрузиться система. Блэкаут — это когда происходит распад централизованной системы энергоснабжения, и каждая электростанция начинает работать сама на себя. И «прикуривать» нам в таком случае будет негде», — уверен специалист.

Землянский назвал угрозу страшнее веерных отключений для Украины
pxhere.com /

Эксперт в сфере энергетики подчеркивает, что при таком развитии событий Украине сможет помочь только Россия. Однако согласится ли Москва прийти на помощь Киеву — большой вопрос.

«Для того чтобы их снова синхронизировать в единую систему, нужно где-то «прикуриться», как с автомобилем. А сделать мы это сможем только в России, потому что все блоки, которые были на станциях для «прикуривания», на Украине в 90-е годы благополучно ушли на металлолом», — объяснил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Ранее стало известно, как президент Владимир Зеленский лишил Украину шансов на транзит российского газа после 2024 года.

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украина электроэнергия блэкаут
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