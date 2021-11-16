Роскосмос: безопасность экипажа МКС является главным приоритетом для России

Москва, 16 ноября. Обеспечение безопасности членов экипажа Международной космической станции является главным приоритетом деятельности Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 ноября состоялись испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Позднее в США заявили, что подобные испытания якобы «ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами». В Минобороны РФ опровергли утверждения американской стороны, отметив, что образовавшиеся после испытаний фрагменты спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

В Роскосмосе также отреагировали на заявления США, выразив уверенность, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

«Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа», — подчеркнули в госкорпорации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения американской стороны лицемерием, отметив, что США, КНР и Индия ранее уже проводили подобные испытания в космическом пространстве.