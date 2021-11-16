Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 19:32
19:31
Армия
Экс-глава СНБО Украины Турчинов заявил о появлении «белорусского фронта» на границе
19:30
Общество
Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
19:27
Экономика
Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
19:25
Происшествия
Правоохранители задержали двух сотрудниц школы с поддельными ПЦР-тестами в Нягани
19:25
Происшествия
Пожилая жительница Саратова погибла под колесами поезда около станции Трофимовский-1
19:24
Общество
Экскурсовод Еремин объяснил, почему в Крыму больше не развлекают туристов
19:23
Политика
Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
19:22
Общество
Адвокат Добровинский не усмотрел преступления в словах Леонтьева про «антипрививочников»
19:21
Шоу-бизнес
Последний избранник Цывиной дал обещание на могиле актрисы
19:19
Происшествия
Якутский подросток шантажировал шестиклассницу интим-видео после отказа в оральном сексе
Все новости

Роскосмос: безопасность экипажа МКС является главным приоритетом для России

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:31
Армия
Роскосмос: безопасность экипажа МКС является главным приоритетом для России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Обеспечение безопасности членов экипажа Международной космической станции является главным приоритетом деятельности Роскосмоса. Об этом сообщает пресс-служба российской госкорпорации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 ноября состоялись испытания, в результате которых был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. Позднее в США заявили, что подобные испытания якобы «ставят под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами». В Минобороны РФ опровергли утверждения американской стороны, отметив, что образовавшиеся после испытаний фрагменты спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

В Роскосмосе также отреагировали на заявления США, выразив уверенность, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

«Для нас главным приоритетом было и остается обеспечение безусловной безопасности экипажа», — подчеркнули в госкорпорации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал утверждения американской стороны лицемерием, отметив, что США, КНР и Индия ранее уже проводили подобные испытания в космическом пространстве.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Роскосмос: безопасность экипажа МКС является главным приоритетом для России
россия космос роскосмос
Комментировать