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Шойгу встретился с губернатором Воронежской области в рамках рабочей поездки в войска ЗВО

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:17
Армия
Шойгу встретился с губернатором Воронежской области в рамках рабочей поездки в войска ЗВО
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Воронеж, 16 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочего визита в войска Западного военного округа (ЗВО) встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

Известно, что в ходе встречи глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили развитие военных городков в регионе. Помимо этого, на обсуждение был вынесен ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка, в рамках которой Минобороны РФ помогло отремонтировать медицинский пункт, столовые, детский сад и школу.

Отмечается, что на текущий момент также продолжается ремонт и благоустройство многоквартирных домов, дворовых территорий, внутриквартальных дорог, а также малых архитектурных форм.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России готовит перечень сведений о ВС РФ, относящихся к служебной тайне. Проект соответствующего приказа главы ведомства Сергея Шойгу опубликован на интернет-портале правовой информации.

Накануне глава Минобороны РФ заявил, что ликвидация российского неработающего космического аппарата прошла «ювелирно», передает RT.

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