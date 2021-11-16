Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 ноября 19:32
19:31
Армия
Экс-глава СНБО Украины Турчинов заявил о появлении «белорусского фронта» на границе
19:30
Общество
Postimees: алкогольные предпочтения могут многое рассказать о человеке
19:27
Экономика
Глупый ход Киева оставит Украину без угля раньше времени
19:25
Происшествия
Правоохранители задержали двух сотрудниц школы с поддельными ПЦР-тестами в Нягани
19:25
Происшествия
Пожилая жительница Саратова погибла под колесами поезда около станции Трофимовский-1
19:24
Общество
Экскурсовод Еремин объяснил, почему в Крыму больше не развлекают туристов
19:23
Политика
Украинцы осознали, как цинично Европа предала их страну
19:22
Общество
Адвокат Добровинский не усмотрел преступления в словах Леонтьева про «антипрививочников»
19:21
Шоу-бизнес
Последний избранник Цывиной дал обещание на могиле актрисы
19:19
Происшествия
Якутский подросток шантажировал шестиклассницу интим-видео после отказа в оральном сексе
Все новости

Попов: беспилотный Су-75 станет толчком к созданию истребителя шестого поколения в России

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 18:17
Армия
Попов: беспилотный Су-75 станет толчком к созданию истребителя шестого поколения в России
Global Look Press  /  Leonid Faerberg/Keystone Press Agency

Москва, 16 ноября. Появление беспилотной модификации российского истребителя Су-75 Checkmate свидетельствует о начале создания в России боевого самолета нового поколения. Об этом заявил военный летчик Владимир Попов.

Ранее Ростех опубликовал промо-ролик, посвященный истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate. На кадрах видео демонстрируются боевые возможности нового самолета. Также в ролике впервые продемонстрирован беспилотный вариант истребителя Су-75, передает «ПолитЭксперт».

Попов выразил уверенность, что демонстрация новой модификации Checkmate является первым шагом к разработке истребителя шестого поколения в России. При этом в США еще два года назад заявляли о намерении создать беспилотный боевой самолет, однако неизвестно, продвинулись ли американцы в реализации этого проекта.

«Почему они так поступили, достаточно легко объяснить. Неудачи с самолетами пятого поколения F-22 Raptor и особенно F-35, самым дорогим истребителем в мире на сегодняшний день и самым, мягко говоря, капризным, вынудили их отчитываться перед налогоплательщиками. Они исправляют, модернизируют свои неудачи», — отметил эксперт.

Попов предположил, что российские конструкторы решили перескочить стадию массового внедрения самолетов пятого поколения, сразу приступив к разработке принципиально нового истребителя. В ближайшем будущем в составе ВКС РФ появятся звенья из пилотируемых самолетов и ведомых ими беспилотников, что будет значительно эффективней классической стратегии.

«Это переход плавный к шестому поколению. Мы уже готовы», — добавил Попов.

Напомним, впервые истребитель Су-75 Checkmate был продемонстрирован летом 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение трех лет.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Попов: беспилотный Су-75 станет толчком к созданию истребителя шестого поколения в России
россия попов су-75 сheckmate
Комментировать