Попов: беспилотный Су-75 станет толчком к созданию истребителя шестого поколения в России

Москва, 16 ноября. Появление беспилотной модификации российского истребителя Су-75 Checkmate свидетельствует о начале создания в России боевого самолета нового поколения. Об этом заявил военный летчик Владимир Попов.

Ранее Ростех опубликовал промо-ролик, посвященный истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate. На кадрах видео демонстрируются боевые возможности нового самолета. Также в ролике впервые продемонстрирован беспилотный вариант истребителя Су-75, передает «ПолитЭксперт».

Попов выразил уверенность, что демонстрация новой модификации Checkmate является первым шагом к разработке истребителя шестого поколения в России. При этом в США еще два года назад заявляли о намерении создать беспилотный боевой самолет, однако неизвестно, продвинулись ли американцы в реализации этого проекта.

«Почему они так поступили, достаточно легко объяснить. Неудачи с самолетами пятого поколения F-22 Raptor и особенно F-35, самым дорогим истребителем в мире на сегодняшний день и самым, мягко говоря, капризным, вынудили их отчитываться перед налогоплательщиками. Они исправляют, модернизируют свои неудачи», — отметил эксперт.

Попов предположил, что российские конструкторы решили перескочить стадию массового внедрения самолетов пятого поколения, сразу приступив к разработке принципиально нового истребителя. В ближайшем будущем в составе ВКС РФ появятся звенья из пилотируемых самолетов и ведомых ими беспилотников, что будет значительно эффективней классической стратегии.

«Это переход плавный к шестому поколению. Мы уже готовы», — добавил Попов.

Напомним, впервые истребитель Су-75 Checkmate был продемонстрирован летом 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение трех лет.