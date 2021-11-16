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Специалисты «Кронштадта» приступили к разработке систем из «роев» ударных беспилотников
Армия
Специалисты «Кронштадта» приступили к разработке систем из «роев» ударных беспилотников
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 16 ноября. Специалисты компании «Кронштадт» приступили к созданию боевой системы из роя дронов, которые будут атаковать заданную цель самостоятельно, рассказал гендиректор компании Сергей Богатиков.

Во вторник,16 ноября, генеральный директор главной компании-производителя беспилотников военного назначения «Кронштадт» Сергей Богатиков поделился с РИА Новости планами по развитию производства на следующий год. По словам гендиректора, в настоящий момент специалисты ведут работу по созданию системы, которая будет брать на себя управление целыми роями беспилотниками различного назначения.

«Группа или «рой» будет самостоятельно распределять роли и определять приоритетность выполнения задачи. Это касается как ударных задач, так и задач воздушной разведки. Проще говоря — самостоятельно обнаруживать, классифицировать и поражать заданные цели», — пояснил Богатиков.

Гендиректор подчеркнул, что разработчики также трудятся над созданием разведывательно-ударных контуров из БПЛА, способных взаимодействовать с робототехническими системами на суше и море.

Ранее Богатиков похвастался тем, что в его компании сконструировали систему интеграции беспилотников в единое информационное поле с самолетами и кораблями, ее показали на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

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кронштадт беспилотники Богатиков
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