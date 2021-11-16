Российский беспилотник «Орион» прошел испытания с авиационными ракетами «Вихрь-М»

Москва, 16 ноября. Специалисты компании «Кронштадт» провели наземные испытания нового беспилотника «Орион» с авиационными ракетами «Вихрь-М». Первые испытательные стрельбы состоятся в скором времени, рассказал гендиректор компании Сергей Богатиков.

По словам Богатикова, «Орионы» поступят не только в российские войска, их также рассматривают как кандидатов на экспорт в модификациях, выполненных с учетом пожеланий заказчиков, передает РИА Новости.

«Открытая архитектура "Ориона-Э" позволяет это сделать в короткий срок. Вооружение может включать в себя как неуправляемые, так и управляемые авиабомбы калибром до 100 кг, а также управляемые ракеты класса «воздух — поверхность», — рассказал Богатиков.

Авиационные ракеты «Вихрь-М» были разработаны группой компаний «Калашников», изначально их включили в боекомплекты вертолета Ка-52. Эта ракета способна пробивать динамическую защиту на технике противника и броню толщиной в 75 сантиметров. Включение «Вихря-М» в боекомплект «Ориона» значительно расширит ударные способности дрона.

Ранее Богатиков рассказывал журналистам, что заводские испытания первой российской системы управления роем дронов начнутся в 2022 году. Систему планируется выпускать в гражданских и военных целях, сообщает RT.

«Кронштадт» также планирует перевести все БПЛА на унифицированную систему спутниковой связи, это значительно расширит радиус их действия.