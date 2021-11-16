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Власти ЦАР обвинили Запад в спонсировании ангажированных СМИ и организации вбросов о республике
Весь мир
Власти ЦАР обвинили Запад в спонсировании ангажированных СМИ и организации вбросов о республике
slovodel.com  / 

Банги, 16 ноября. Несколько западных стран спонсируют СМИ, занимающиеся дискредитацией правительства ЦАР, сообщает издание Nouvelles Plus.

По мнению местных журналистов, власти Центральноафриканской Республики пытаются положить конец многочисленным вооруженным конфликтам, длившимся на протяжении последних нескольких лет. Однако с начала этого процесса «недоброжелатели используют прессу и социальные сети для очернения подобных усилий».

«Спонсируемые Западом средства массовой информации запланировали кампанию клеветы, чтобы саботировать работу по восстановлению государственных институтов, проводимую правительством и лично президентом Фостен-Арканжем Туадера. Под удар попали и стратегические партнеры ЦАР — российские инструкторы и руандийские военнослужащие», — пишут аналитики издания.

При этом ангажированные СМИ не только выступают с безосновательными обвинениями в адрес партнеров Банги, но и оскорбляют высокопоставленных чиновников страны.

Власти ЦАР обвинили Запад в спонсировании ангажированных СМИ и организации вбросов о республике
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Очевидно, восстановление мира и стабильности невыгодно ряду международных игроков. Их журналисты публикуют ложные сообщения и приводят показания каких-то таинственных очевидцев, тем самым выставляя власти республики не в лучшем свете, пытаясь постоянно втянуть ее жителей в новый виток противостояния. Но народ не поддается, он видит, каких успехов удалось добиться администрации Туадера при поддержке союзников из России и Руанды», — заключило издание.

Отечественные специалисты провели масштабную работу по подготовке военнослужащих правительственной армии, за что их руководитель удостоился государственной награды.

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