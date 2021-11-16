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Депутат Свищев предположил, что Карпин не покинет сборную до стыковых матчей
Спорт
Депутат Свищев предположил, что Карпин не покинет сборную до стыковых матчей
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 16 ноября. Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин должен взять паузу перед принятием решения о продолжении работы в национальной команде. Таким мнением поделился Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По мнению депутата, у Карпина все неплохо получается в сборной, поэтому уходить сейчас — преждевременно. При этом парламентарий знает, что тренер недоволен и разочарован командой, поэтому выдвигал ей претензии.

«Но, на мой взгляд, не надо делать выводы по горячим следам — нужно взять перерыв, все взвесить на трезвую голову и принять решение», — отметил Свищев в комментарии Sport24.

Член комитета Госдумы, по его словам, задается вопросом, кто бы мог заменить Карпина, однако не видит других кандидатур на пост главного тренера сборной. Депутат считает экс-наставника «Ростова» лучшим из возможных вариантов.

«И, конечно же, так бросать команду в данной ситуации — не по-мужски. На полпути расстаться с командой будет некорректно. На Карпина это совсем не похоже, поэтому я думаю, что он доведет дело до конца», — предположил парламентарий.

Напомним, после поражения России в матче с Хорватией, состоявшемся в рамках отбора на ЧМ-2022, Карпин не исключил, что покинет сборную до стыковых игр. Эти встречи пройдут весной следующего года.

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футбол госдума карпин
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