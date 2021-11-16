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Экономист Рябов объяснил, как Центробанк РФ намерен остановить рост необеспеченных кредитов
Экономика
Экономист Рябов объяснил, как Центробанк РФ намерен остановить рост необеспеченных кредитов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Наделение Банка России правом использования прямых количественных ограничений (ПКО) в сфере кредитования — это вынужденная мера, обусловленная ростом долговой нагрузки населения. Об этом в беседе с ФАН рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Олег Рябов.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие закона, благодаря которому Центробанк смог бы устанавливать ограничения на выдачу необеспеченных кредитов на потребительские цели. При этом на стадии обсуждения поправок было принято решение выделить системно значимые кредитные организации в отдельную категорию, которую данный законопроект не коснется.

По словам собеседника ФАН, в первом чтении были предложены поправки, позволяющие ЦБ вводить ограничения по выдаче гражданам кредитов и микрозаймов. Это необходимо для предотвращения роста необеспеченных потребительских кредитов.

«Необходимость внесения данных поправок обусловлена высокими темпами роста необеспеченных кредитов (17,1% по результатам 6 месяцев 2021 года). В настоящее время инструментом воздействия ЦБ являются макропруденциальные надбавки, которые он в текущем году уже дважды повышал по ряду кредитов. Макропруденциальные надбавки повышают затраты на кредит для банка, делая его менее прибыльным для кредитора за счет увеличения резервов», — рассказал Рябов. 

При этом выделение системно значимых банков в отдельную категорию в данном случае может привести к ограничению конкуренции на рынке и снижению эффективности принимаемых мер. Ведь заемщики, желающие получить необеспеченный кредит, могут перейти в банки, которых ограничения не касаются.

Экономист Рябов объяснил, как Центробанк РФ намерен остановить рост необеспеченных кредитов
ФБА «Экономика сегодня» . / Герман Парло

«Однако нельзя не отметить, что единый подход к расчету лимита для универсальных банков, без акцента на системно значимые, также выглядит логично. Иначе получится так, что клиенты банков, к которым применяются более жесткие ПКО, могут обратиться к другим игрокам. В результате эффективность ограничений будет ниже. [...]

На данный момент Центральный банк ведет активную политику в части системно значимых кредитных организаций (СЗКО), в отношении изменения требований к ним и их определениям. Сейчас в России 11 системно значимых банков: «Юникредит банк», «Газпромбанк», ВТБ, «Московский кредитный банк», «Альфа-банк», Сбербанк, «ФК Открытие», «Росбанк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк», — рассказал экономист.

В недавнем докладе Центробанк сообщил, что ожидается постепенное падение спроса на жилищные займы. Это должно снизить опасность излишней закредитованности населения.

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Все новости / Экономика / Экономист Рябов объяснил, как Центробанк РФ намерен остановить рост необеспеченных кредитов
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