Политолог Аркатов о подготовке вторжения в ЦАР: Франция способствует развитию терроризма

Организуя вторжение наемников в Центральноафриканскую Республику, Париж способствует развитию международного терроризма. Такое мнение высказал российский политический аналитик Иван Аркатов, комментируя сообщения о намерениях Франции использовать Чад для госпереворота в соседней стране.

Сотрудники издания Ndjoni Sango напомнили, что при поддержке чадской армии скрывающийся от правосудия экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе готовится вернуться на родину и захватить власть силой. При этом беглый глава государства повторяет уже использованную им тактику.

«Ранее он был в изгнании и вернулся в ЦАР при поддержке армии Чада. Тогда он узурпировал власть, пока покойный Анж-Феликс Патассе находился с рабочим визитом в Нигере. Сегодня Бозизе также находится в изгнании. Он намерен с поддерживаемыми Францией наемниками и войсками соседнего государства вновь попытаться вторгнуться в Центральноафриканскую Республику», — пишут журналисты.

Вместе с экс-президентом на территории Чада базируются главари конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), Али Даррасса из «Союза за мир в ЦАР» (UPC), генерал Бодо из 3R и Максим Моком из христианского ополчения «Антибалака».

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«Согласно официальной версии, власти Нджамены приютили их по просьбе глав государств ЭСЦАГ. Но для понимающих людей это укрывательство и препятствование правосудию, а также создание угрозы безопасности республики. Поэтому в Банги должны постоянно находиться в состоянии максимальной готовности, чтобы внимательно следить за тем, что происходит между Нджаменой и Парижем. Нельзя упускать из виду, что глава переходного периода Махамат Деби проводил встречу с Эммануэлем Макроном», — говорится в материале.

Российский политолог Иван Аркатов прокомментировал происходящие на Черном континенте события в интервью корреспонденту международного отдела Федерального агентства новостей. Он сообщил, что, при имеющихся доказательствах организации Францией вторжения в ЦАР, действия бывшей метрополии необходимо рассматривать как прямую угрозу нацбезопасности.

«Пятая республика работает в стандартном для стран Запада русле — проводит двойную, а иногда даже тройную игру, публично заявляя одно, но делая совершенно другое. По факту, они финансируют международный терроризм. К тому же практика показывает, добиваясь своей цели за счет боевиков, Елисейскому дворцу становится наплевать на группировки, и те начинают творить все, что вздумается. А это, в конечном итоге, приводит к еще большему числу международных конфликтов и увеличению террористической угрозы», — объяснил эксперт.

Аналитик считает, что рядовые французы не знают реального положения дел во внешней политике собственного государства, потому что «в случае если бы они понимали, к чему их ведет руководство страны, то начали бы протестовать». В худшем случае для Эммануэля Макрона это может закончиться снятием с должности.

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«К слову, последнее время глава бывшей метрополии предпринимает ряд активных и недружелюбных действий на территории Африки, в том числе в Мали и ЦАР. По факту он пытается усидеть на своем кресле. Однако с другой стороны также допускает ряд ошибок, которые ведут к его неминуемому провалу. Еще раз повторю — организуя нападение на ЦАР, Париж способствует развитию терроризма», — подчеркнул Аркатов.

По мнению политолога, вторжение группы наемников на территорию Центральноафриканской Республики необходимо Франции для нелегальной добычи полезных ископаемых, а также для восстановления потерянных позиций.

«Причем Макрону и поддерживающим его элитам необходимо вернуть влияние в Африке и на международной арене. Кроме того, он всячески пытается вытеснить из региона Россию и Китай», — заключил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее власти ЦАР сообщали, что добьются экстрадиции беглых главарей группировок и Франсуа Бозизе, укрывшихся в соседнем Чаде. Также они возбудили уголовное дело против 30 боевиков и готовят международный ордер на их арест.