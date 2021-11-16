Минздрав ЦАР опроверг сообщения о распространении лихорадки Эбола в республике

Банги, 16 ноября. Распространяемая в СМИ информация о вспышке вируса Эбола на севере ЦАР не соответствует действительности, заявил глава Министерства общественного здравоохранения Центральноафриканской Республики Пьер Сомсе.

«Сообщения о четырех умерших от неизвестной пока геморрагической лихорадки не следует воспринимать как начало новой эпидемии. Публикуемые в СМИ и социальных сетях данные могут вызвать опасную волну паники», — сказал главный врач страны.

По словам Сомсе, министерство здравоохранения не заявляло о фиксации случаев, вызванных вирусом Эбола, а лишь предупреждало о том, что люди погибли от заболевания со схожими симптомами. Результаты расследования, проведенного Институтом Пастера в Банги, являются отрицательными.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Поэтому я осуждаю дезинформацию, которая уже нанесла ущерб республике. В будущем такие факты не останутся безнаказанными. Напомню, что все подобные случаи, не подтвержденные официально, являются вбросом и ложью», — заключил чиновник.

Ранее ведомство сообщало, что в префектуре Уам-Фафа, на севере Центральноафриканской Республики, неизвестная болезнь унесла жизни четырех человек. Врачи выявили ее у трех мужчин в районе Среднего Сидо и семилетней девочки, проживающей в центре Кабо.