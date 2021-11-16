Генпрокурор ЦАР осудил Францию и Чад за укрывательство боевиков и экс-президента Бозизе

Банги, 16 ноября. Центральноафриканская Республика ведет расследование в отношении боевиков и бывшего президента Франсуа Бозизе, однако власти Франции и Чада всячески этому мешают, заявил генеральный прокурор апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо.

По словам правоохранителя, долгое время радикалы из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и возглавляющий их бывший лидер государства, занимались террором в отношении населения ЦАР.

«Большинство из них в настоящее время находятся за пределами страны. В приказе о передаче дела в уголовный суд, подписанном 10 ноября 2021 года, упоминаются около тридцати человек, в том числе экс-президент Франсуа Бозизе, который руководил восстанием в конце прошлого года. Есть также родственники, члены его семьи, а также политический оппонент Карим Мекассуа», — пояснил Тамбо.

Указанные лица обвиняются в посягательстве на государственную безопасность, попытках насильственной смены власти, создании преступного сообщества и убийствах. В настоящее время только один боевик находится под стражей.

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«Остальных укрывают на своей территории либо Франция, либо Чад, власти которых всячески мешают проведению расследования, что достойно осуждения. У нас есть соглашения об экстрадиции, и мы выдадим международные ордера на арест. Правосудие в нашей стране превыше всего, и, если потребуется, они будут преданы суду заочно», — сообщил генпрокурор.

Эрик Дидье Тамбо напомнил, что отдельные радикалы рассчитывают на социализацию во время проведения общенационального диалога, однако каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон пытался скрыть визит председателя Переходного военного совета Чада Махамата Деби, сына экс-лидера африканской страны. Предполагается, что главы государств встретились для обсуждения новой стратегии по свержению легитимных властей ЦАР.