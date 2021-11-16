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Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
Весь мир
Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
flickr.com  /  UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Банги, 16 ноября. В случае продления работы многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в республике руководство «голубых касок» должно учесть все выявленные недостатки и начать более тесное сотрудничество с правительством. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

По словам чиновника, на возможную пролонгацию соглашения с Организацией Объединенных Наций отреагировал президент страны Фостен-Арканж Туадера.

«Глава Центральноафриканской Республики не скрывает разочарования в связи с действиями МИНУСКА и слухами о том, что они могут продолжить работу на территории государства. И если подобное произойдет, то гарант призывает руководство миссии к более тесному сотрудничеству с властями. Я поддерживаю подобное предложение и требую большего контроля над деятельностью миротворцев», — сказал Мокпем.

В то же время пресс-секретарь допустил, что вывод контингента международной организации пока еще реален.

Пресс-атташе президента ЦАР потребовал большего контроля над деятельностью миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей /

«В последнее время звучит много голосов, осуждающих поведение некоторых сотрудников МИНУСКА. Поэтому мы не можем оставаться равнодушными и безучастными. Как государство, мы имеем право распространять информацию о преступлениях «голубых касок» на уровне ООН и всего мирового сообщества. Но пока преждевременно что-то говорить, мандат не продлен», — сказал он.

Ранее жители Центральноафриканской Республики провели акцию протеста у склада албанской компании Ecolog, которая является материально-техническим поставщиком миротворцев Организации Объединенных Наций.

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