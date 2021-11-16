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Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео

  /   Обновлено: 16 ноября 2021 17:56
Политика
Покидающие белорусско-польскую границу беженцы попали на видео
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Минск, 16 ноября. Мигранты на польско-белорусской границе отходят от линии пересечения. Часть беженцев направилась в республику и попала на видео.

Покидающих границу нелегалов разместят в логистическом центре. Сейчас они возвращаются в Белоруссию, сообщили журналисты РИА Новости.

«Там иностранным гражданам будет предоставлено место для отдыха. По предварительной информации, 150-200 человек движутся в пункт назначения», — рассказали в издании.

Ранее стало известно, что мигранты вернулись в лагерь в белорусском лесу. Они пытались штурмовать границу с Польшей, чтобы оказаться на территории республики. Однако беженцам не удалось завершить начатое. Один из польских правоохранителей в это время был серьезно ранен, сообщается на сайте НСН.

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мигранты белоруссия польша
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