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Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
Весь мир
Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 16 ноября. В столице ЦАР продолжается серия протестных акций, направленных на отзыв мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и вывод контингента международной организации. Об этом сообщает издание Ndjoni Sango.

По информации журналистов, молодые жители Центральноафриканской Республики собрались перед штаб-квартирой миротворцев в знак протеста против пролонгации соглашения о присутствии «голубых касок».

«Зачем народу ЦАР бесполезный контингент ООН? От него одни неприятности, но сейчас нам пытаются навязать еще один год бед и страданий от этих людей. Это неправильно, мы не хотим такого и требуем немедленного их вывода, а также завершения миссии», — приводит СМИ слова одного из участников акции протеста.

Митингующие уверяют, что сотрудники МИНУСКА не выполняют главной задачи, которая ставилась перед ними, — защиты населения. Скорее, наоборот: с появлением миротворцев количество преступлений значительно возросло, и немалую роль в этом сыграли как раз представители международной организации.

Жители ЦАР устроили массовую демонстрацию против продления мандата миротворцев ООН
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Голубые каски» сбивают наших братьев и сестер, незаконно добывают на нашей территории ресурсы, поддерживают радикалов и даже помогают им бежать от правосудия. Недавняя смерть 15-летней девочки стала последней каплей. Мы не намерены больше терпеть унижений и требуем немедленного отзыва мандата. Так продолжаться больше не может», — заявил участник протестной акции.

Ранее директор Международного фонда за лучшее управление (IFBG) Джеймс Уилсон раскритиковал деятельность многопрофильной комплексной миссии. Он выразил уверенность, что МИНУСКА не оправдывает тех средств, которые на нее тратят.

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