«Союз» впервые пристыкуется к новому модулю МКС «Причал» в марте 2022 года

Москва, 16 ноября. Российский универсальный узловой модуль «Причал», который в ближайшее время запустят к Международной космической станции, примет первый корабль «Союз» в марте 2022 года. Об этом сообщил начальник отделения пилотируемых космических комплексов Ракетно-космической корпорации «Энергия» Рустам Абдулхаликов.

Он напомнил, что запуск корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» запланирован на 24 ноября. При этом 26 ноября он будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю «Наука». Первая стыковка пилотируемого корабля «Союз» к новому модулю Международной космической станции состоится 18 марта 2022 года.

«18 марта он примет первый корабль «Союз», — пояснил Абдулхаликов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о запланированных до конца 2021 года пусках космических ракет. Так, 24 ноября к МКС будет запущен модуль «Причал». После этого в космос отправятся «Союз МС-20» с японскими космическими туристами, а также ракета-носитель «Протон» со спутниками связи. Кроме того, состоятся пуски ракет «Ангара» на космодроме Минобороны РФ в Плесецке и на стартовом экваториальном комплексе Куру во Французской Гвиане.