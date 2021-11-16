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Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
Экономика
Стоимость нефти может вырасти до 120 долларов за баррель в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 ноября. Цена на нефть в конце первой половины 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель. Такой прогноз представил вице-президент по коммерции и логистике «Роснефти» Отабек Каримов в ходе международного форума Московской биржи.

Тем самым он поддержал прогнозы аналитиков. Как отметил во время мероприятия управляющий директор Bank of America Карен Костанян, котировки нефти Brent могут преодолеть отметку в 100 долларов за баррель уже в первом квартале 2022 года.

«Сейчас Карен рассказывал про тренды, которые мы видим на сегодняшний день, и в ближайшей перспективе. У нас, если мы смотрим на наш прогноз, примерно похожая картинка», — указал Каримов.

Россию ожидает переизбыток на нефтяном рынке к началу второго квартала 2022 года с учетом политики смягчения ограничений в ОПЕК+. Об этом ранее заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

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нефть роснефть топливо
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