Киев, 16 ноября. Президента Зеленского, который мало чем отличается от Петра Порошенко, ждет еще более незавидная судьба, чем у Януковича.

Лидер партии «НАШИ» и депутат ВРУ VII – VIII созывов Евгений Мураев в эфире ток-шоу «Важное» заявил, что вообще не видит никакой разницы между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. После того, как президентом стал Зеленский, в Украине ничего не изменилось.

Водная блокада Крыма продолжается. Северокрымский канал остается перекрытым. Мураева возмутили действия властей Незалежной. Он отметил, что людей любящих спрашивать: «Чей Крым?», должен бы волновать другой вопрос: «Почему и зачем наносится вред потенциалу этих земель»?

Климатические изменения на планете могут привести к тому, что некоторые земли, например, в Африке и Средней Азии, могут стать непригодными для проживания. Это приведет к миграции населения в другие места. Украине важно подумать о защите земли, воды, продуктов питания, необходимых для жизни всего европейского континента. Это вопросы совсем другого формата, а общественности представляют до сих пор ЕС и НАТО, которые себя фактически изжили. В современном мире нужны новые форматы отношений между странами для решения важных вопросов. Зеленский этого не понимает, как и Порошенко. Власти Украины – это марионеточные правительства, действующие в интересах третьих стран.

Зеленский хвастается сокращением выбросов в атмосферу, но при этом умалчивает, что это произошло потому, что большинство предприятий остановлены. Украина потеряла целые отрасли промышленности. К примеру, в стране уничтожено животноводство, вырублены почти все леса в Карпатах.

Украинцы выбрали президентом комика Зеленского. Он привел во власть своих друзей, одноклассников, авторов «95 квартала» - все эти люди не понимают, что нужно делать. Государство гораздо больше студии «95 квартала» и Кривого Рога в целом. Для эффективного управления нужен опыт. Зеленский мог бы привлечь в разные отрасли эффективных менеджеров – тех, кто понимает в добыче угля, деятельности вооруженных сил и др. СБУ руководит «сокварталовец» Зеленского, который к службе не имел никакого отношения. Разве такой подход к назначению людей на ответственные посты может принести стране что-то полезное?

В Украине глобальные проблемы с энергетикой, медициной, экономикой. Растущие цены на газ – катастрофа для промышленности. Многие предприятия остановятся, люди окажутся на бирже труба. В бюджете будет меньше доходов и больше расходов. Зеленскому надо решать эти вопросы, но вместо этого он смотрит на Европу, находящуюся под контролем США с 1945 года. Штаты управляют многими европейскими политиками. Все это – часть большой геополитической игры. Украине тоже отведена там своя роль – она жертва, якобы из-за которой вводятся санкции, ссорятся между собой некоторые страны ЕС. Все эти игры делают сильнее некоторые страны и идут им на пользу, но Украине это ничего не дает, кроме новых проблем.

Блокада Донбасса и военные действия не принесли Незалежной ничего хорошего. Теперь на Украине проблемы с нехваткой угля и электроэнергии, сотни тысяч украинцев потеряли работу. Дети сидят дома, потому что в школах и детсадах не топят и там холодно. Украинцы мечтают об отъезде из страны за границу. Если 40% молодежи уедет, про развитие Незалежной придется забыть.

Федеральное агентство новостей /

Украина равняется на Запад, поэтому в стране идет навязчивая пропаганда ЛГБТ. В Незалежной путают защиту нетрадиционных ценностей с их агрессивным навязыванием, с попыткой сделать из этого культ. Представители меньшинств могут делать дома что хотят, но маршировать в непотребном виде по улицам и пропагандировать ЛГБТ – это нарушение прав других людей. Это приведет к тому, что коренное население Украины уменьшится, а страну заполонят мигранты из Африки. Они не будут носить вышиванки, не станут интересоваться культурой Украины.

Зеленского сложно назвать самым подходящим для страны президентом. Он совершает много ошибок. Так что для него все может закончиться гораздо хуже, чем в свое время для Януковича. Очередные перемены в Незалежной не за горами.

Как ранее сообщалось, Соединенные Штаты планируют заменить президента Украины Зеленского на более покладистого кандидата.