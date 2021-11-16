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Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рычков

Банги, 16 ноября. Страны Европы и Запада запустили клеветническую кампанию, направленную на очернение российских инструкторов. Об этом заявил пресс-секретарь главы ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

«12 ноября на заседании Совета Безопасности ООН по обстановке в Центральноафриканской Республике представитель США Ричард Миллс безосновательно обвинил специалистов из РФ в ряде преступлений. Во время речи он ссылался на заявление группы экспертов международной организации, которая, в свою очередь, опиралась на устаревший доклад, основанный на вбросах из СМИ, непроверенную информацию из социальных сетей и свидетельствах анонимных «очевидцев». Вот такая цепочка лжи», — сказал он.

В то же время, по словам пресс-секретаря главы центральноафриканского государства, американский чиновник намеренно проигнорировал зверства боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые терроризировали население республики.

Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов
wikipedia.org / AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Кроме того, Миллс также оставил без внимания всевозможные преступления, совершенные миротворческим контингентом Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о реализации политики двойных стандартов.

«Коллективный Запад, его журналисты и «эксперты» пытаются саботировать работу наших союзников, которые проводят качественную подготовку правительственной армии (FACA) ЦАР. Только благодаря российским инструкторам нашим военным удалось победить в войне с радикалами и наконец вернуть мир», — заключил Мокпем.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал правительство США и их представителей при ООН тщательнее прорабатывать программные речи и проверять озвучиваемые данные.

В то же время заместитель постпреда РФ при ООН назвала безосновательными обвинения против российских специалистов в ЦАР.

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