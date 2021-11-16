Пресс-секретарь главы ЦАР осудил США за клевету в адрес российских инструкторов

Банги, 16 ноября. Страны Европы и Запада запустили клеветническую кампанию, направленную на очернение российских инструкторов. Об этом заявил пресс-секретарь главы ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.
«12 ноября на заседании Совета Безопасности ООН по обстановке в Центральноафриканской Республике представитель США Ричард Миллс безосновательно обвинил специалистов из РФ в ряде преступлений. Во время речи он ссылался на заявление группы экспертов международной организации, которая, в свою очередь, опиралась на устаревший доклад, основанный на вбросах из СМИ, непроверенную информацию из социальных сетей и свидетельствах анонимных «очевидцев». Вот такая цепочка лжи», — сказал он.
В то же время, по словам пресс-секретаря главы центральноафриканского государства, американский чиновник намеренно проигнорировал зверства боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», которые терроризировали население республики.
Кроме того, Миллс также оставил без внимания всевозможные преступления, совершенные миротворческим контингентом Организации Объединенных Наций, что свидетельствует о реализации политики двойных стандартов.
«Коллективный Запад, его журналисты и «эксперты» пытаются саботировать работу наших союзников, которые проводят качественную подготовку правительственной армии (FACA) ЦАР. Только благодаря российским инструкторам нашим военным удалось победить в войне с радикалами и наконец вернуть мир», — заключил Мокпем.
Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов призвал правительство США и их представителей при ООН тщательнее прорабатывать программные речи и проверять озвучиваемые данные.
В то же время заместитель постпреда РФ при ООН назвала безосновательными обвинения против российских специалистов в ЦАР.