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Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
Шоу-бизнес
Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 ноября. Актриса Юлия Пересильд, которая летала на МКС в рамках съемок фильма «Вызов», призналась, что составила собственный черный список. Она включила туда людей, которым хотела бы отомстить.

Звезда российского кино призналась на своей странице в Instagram, что читала о себе в интернете. Эта информация вызвала у нее противоречивые чувства — Пересильд смеялась, плакала и получала подбадривающие сообщения от друзей.

«Открыла интернет и начала составлять список, кому отомстить», — поделилась актриса.

По словам знаменитости, в этот перечень попали люди, перевравшие ее слова, обвинившие ее в том, чего нет, а также те, кто не смог защитить. Список получился длинный, и после его составления артистка легла спать. Однако утром, отведя детей в школу и погуляв с собакой, Пересильд села за стол, посмеялась над своим черным списком и порвала его.

Актриса отметила, что в этот момент вспомнила историю из детства о своей бабушке. Тогда знаменитость плакала, что у всех есть модные лосины, а у нее нет. Бабушка же посоветовала артистке порадоваться за других, чтобы они потом порадовались в ответ, когда у нее что-то будет.

«Мир, конечно, не так идеален, как ты говорила, но все же. А вы, господа, пытающиеся облить меня грязью, помните — зависть и злость незаметно разрушат вас изнутри», — подытожила Пересильд.

Ранее актриса рассказала, как чувствовала себя после возвращения из космоса. По словам артистки, она испытывала состояние, противоположное невесомости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Пересильд составила список людей, которым хотела бы отомстить
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