Полузащитник «Спартака» Зобнин получил травму в матче Хорватия — Россия

Москва, 16 ноября. Игрок столичного «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник Роман Зобнин получил мышечную травму в игре Хорватия — Россия, из-за которой пропустит около трех недель. Представители столичного клуба пожелали футболисту скорейшего выздоровления.

Матч Хорватия — Россия проходил в Сплите 14 ноября. Игра завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол в свои ворота забил защитник российской сборной Федор Кудряшов. Зобнин появился на поле на 57-й минуте матча, заменив Александра Головина.

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