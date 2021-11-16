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Полузащитник «Спартака» Зобнин получил травму в матче Хорватия — Россия
Спорт
Полузащитник «Спартака» Зобнин получил травму в матче Хорватия — Россия
wikipedia.org  /  Светлана Бекетова / CC BY-SA 3.0

Москва, 16 ноября. Игрок столичного «Спартака» Роман Зобнин получил повреждение в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России.

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что полузащитник Роман Зобнин получил мышечную травму в игре Хорватия — Россия, из-за которой пропустит около трех недель. Представители столичного клуба пожелали футболисту скорейшего выздоровления.

Матч Хорватия — Россия проходил в Сплите 14 ноября. Игра завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол в свои ворота забил защитник российской сборной Федор Кудряшов. Зобнин появился на поле на 57-й минуте матча, заменив Александра Головина.

Ранее Олег Матыцин оценил работу главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и его помощников. Глава Минспорта РФ назвал ее успешной.

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футбол спартак зобнин сборная россии травма
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